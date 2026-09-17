România are în continuare cea mai mare inflație din UE. Nivelul a coborât la 6,3%
- Bianca Ion
- 17 septembrie 2026, 16:37
România are în continuare cea mai mare inflație din UE. Țara noastră a înregistrat în august 2026 cea mai ridicată rată anuală a inflației dintre statele Uniunii Europene, de 6,3%, în timp ce media la nivelul UE a ajuns la 3,2%, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Deși țara noastră rămâne pe primul loc în clasamentul european, inflația a continuat să scadă față de lunile precedente.
România are în continuare cea mai mare inflație din UE
România ocupa primul loc în Uniunea Europeană și în luna iulie, când rata anuală a inflației ajunsese la 8,2%, comparativ cu o medie de 3% la nivelul statelor membre.
Datele din ultimele luni indică însă o evoluție descendentă. Inflația anuală din România a scăzut de la 9,7% în luna mai la 9,2% în iunie, după care a coborât la 8,2% în iulie și la 6,3% în august.
„Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,3%), Estonia (1,3%) şi Cehia (1,5%). Cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în România (6,3%), Lituania (5,6%) şi Cipru (5,2%)”, arată, joi, Eurostat.
Inflația a crescut în 20 de state membre
Față de luna iulie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în august în șase state membre ale Uniunii Europene și a rămas la același nivel într-un singur stat.
În alte 20 de țări membre, inflația anuală a înregistrat o creștere comparativ cu luna precedentă.
Media inflației din UE a urcat la 3,2%
La nivelul întregii Uniuni Europene, rata anuală a inflației a ajuns în august 2026 la 3,2%, în creștere față de nivelul de 3,0% consemnat în luna iulie, potrivit datelor Eurostat.
O creștere a fost înregistrată și în zona euro. Rata anuală a inflației a fost de 3,2% în august, după ce în luna iulie ajunsese la 2,9%.
În august 2026, serviciile au avut o contribuție pozitivă de 1,43 puncte procentuale la rata anuală a inflației din zona euro. Energia a contribuit cu 1,29 puncte procentuale, iar bunurile industriale neenergetice cu 0,30 puncte procentuale.
Alimentele, alcoolul și tutunul au avut, la rândul lor, o contribuție pozitivă de 0,22 puncte procentuale la rata anuală a inflației din zona euro.