România are în continuare cea mai mare inflație din UE. Țara noastră a înregistrat în august 2026 cea mai ridicată rată anuală a inflației dintre statele Uniunii Europene, de 6,3%, în timp ce media la nivelul UE a ajuns la 3,2%, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Deși țara noastră rămâne pe primul loc în clasamentul european, inflația a continuat să scadă față de lunile precedente.

România ocupa primul loc în Uniunea Europeană și în luna iulie, când rata anuală a inflației ajunsese la 8,2%, comparativ cu o medie de 3% la nivelul statelor membre.

Datele din ultimele luni indică însă o evoluție descendentă. Inflația anuală din România a scăzut de la 9,7% în luna mai la 9,2% în iunie, după care a coborât la 8,2% în iulie și la 6,3% în august.

„Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,3%), Estonia (1,3%) şi Cehia (1,5%). Cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în România (6,3%), Lituania (5,6%) şi Cipru (5,2%)”, arată, joi, Eurostat.

Față de luna iulie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în august în șase state membre ale Uniunii Europene și a rămas la același nivel într-un singur stat.

În alte 20 de țări membre, inflația anuală a înregistrat o creștere comparativ cu luna precedentă.

La nivelul întregii Uniuni Europene, rata anuală a inflației a ajuns în august 2026 la 3,2%, în creștere față de nivelul de 3,0% consemnat în luna iulie, potrivit datelor Eurostat.

O creștere a fost înregistrată și în zona euro. Rata anuală a inflației a fost de 3,2% în august, după ce în luna iulie ajunsese la 2,9%.

În august 2026, serviciile au avut o contribuție pozitivă de 1,43 puncte procentuale la rata anuală a inflației din zona euro. Energia a contribuit cu 1,29 puncte procentuale, iar bunurile industriale neenergetice cu 0,30 puncte procentuale.

Alimentele, alcoolul și tutunul au avut, la rândul lor, o contribuție pozitivă de 0,22 puncte procentuale la rata anuală a inflației din zona euro.