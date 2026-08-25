Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români

Aderarea României la zona euro ar trebui să devină unul dintre obiectivele strategice ale țării, în contextul în care adoptarea monedei europene ar putea genera beneficii pentru economie, mediul de afaceri și populație, susține europarlamentarul PSD Victor Negrescu. În opinia sa, România trebuie să se pregătească din timp pentru acest proces. Acesta a explicat, în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda și difuzat pe evz.ro și pe canalul Hai România, că intrarea României în zona euro ar putea deveni un proiect național strategic, capabil să aducă mai multă stabilitate și predictibilitate economică.

„Cred că este crucial ca aderarea României la zona euro să fie viitorul proiect”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a atras atenția că în România se discută de ani de zile despre adoptarea monedei europene, însă obiectivul nu a fost transformat într-un proiect asumat.

Potrivit acestuia, România a ajuns într-o situație în care nu mai îndeplinește criteriile necesare pentru aderare, deși în trecut se afla într-o poziție mai bună.

„Astăzi România nu respectă niciun criteriu de”, a afirmat Negrescu, referindu-se la criteriile necesare pentru intrarea în zona euro.

Adoptarea monedei europene nu ar avea doar implicații la nivel macroeconomic. Victor Negrescu susține că beneficiile ar putea fi resimțite inclusiv de persoanele care se împrumută pentru o locuință sau pentru o mașină.

„Aderarea la zona euro înseamnă să te împrumuți mai ieftin, ca stat, dar și ca individ”, a explicat acesta.

Potrivit europarlamentarului, dobânzile mai mici ar putea avea efecte importante asupra economiei, în special pentru companiile mici și mijlocii.

În același timp, trecerea la euro ar reduce riscul asociat fluctuațiilor cursului valutar și ar putea crește atractivitatea României pentru investitori.

„Înseamnă să nu ai o fluctuație atât de mare a cursului, înseamnă elemente de control suplimentare pentru zona de inflație, înseamnă atractivitate mai mare pentru investitori”, a spus Negrescu.

Un alt efect important ar fi eliminarea costurilor asociate schimbului valutar între leu și euro.

Românii care lucrează în străinătate și trimit bani în țară ar putea beneficia direct de pe urma dispariției acestui schimb valutar.

„Românii care trimit euro în țară nu mai pierd bani la schimbul valutar”, a explicat Victor Negrescu.

În același timp, companiile românești care exportă în statele din zona euro ar avea un cadru monetar mai predictibil.

Victor Negrescu susține însă că trecerea la euro nu poate fi făcută fără o pregătire serioasă.

Una dintre principalele teme care trebuie abordate este riscul perceput de populație privind creșterea prețurilor.

Europarlamentarul consideră că autoritățile trebuie să comunice transparent și să creeze mecanisme eficiente de control și monitorizare.

„Trebuie să fim pregătiți, să ne asigurăm că nu apar creșteri ale prețurilor de pe zi pe alta, comunicăm populației”, a afirmat acesta.

Negrescu a dat exemplul altor state care au trecut la moneda europeană și a subliniat că există diferențe între modul în care fiecare țară a gestionat perioada de tranziție.

Discuția despre zona euro a dus și la o temă mai largă: capacitatea statului român de a funcționa eficient.

Victor Negrescu susține că România nu are nevoie de un stat minimal, ci de unul performant, capabil să intervină atunci când este necesar și să ofere servicii publice funcționale.

„Nu ne trebuie un stat minimal, ne trebuie un stat eficient”, a declarat acesta.

În opinia sa, reducerea aparatului de stat nu rezolvă problema dacă instituțiile rămân incapabile să ofere servicii eficiente cetățenilor și mediului de afaceri.

„Un stat performant, un stat competitiv. Despre asta este vorba”, a punctat Negrescu.

Un exemplu oferit a fost cel al digitalizării administrației.

Victor Negrescu a criticat situațiile în care o procedură este digitalizată doar parțial, iar cetățeanului i se solicită în continuare documente pe hârtie.

Problema, în opinia sa, nu este doar tehnologică, ci ține de modul în care instituțiile își coordonează activitatea.

România are nevoie de digitalizare reală, nu de sisteme informatizate care păstrează aceleași proceduri birocratice.

Victor Negrescu a criticat și lipsa unei strategii economice pe termen lung.

Acesta consideră că Ministerul Economiei nu ar trebui să se limiteze la administrarea companiilor de stat, ci trebuie să aibă un rol central în definirea direcției economice a țării.

„Ministerul Economiei trebuie să facă politica economică a țării. Care e politica economică a României? Unde vrem să fim?”, a întrebat europarlamentarul.

În opinia sa, România trebuie să stabilească domeniile în care poate deveni competitivă și să investească strategic în acestea.

Victor Negrescu susține că dezbaterea publică este dominată prea mult de problemele imediate și de confruntările politice, în timp ce proiectele strategice sunt lăsate în plan secund.

„Trebuie să construiești și un proiect pe termen lung, adică unde vrei să ajungă România în 10 ani sau peste 15 ani”, a afirmat acesta.

În acest context, aderarea la zona euro ar putea deveni unul dintre obiectivele care să ofere o direcție pe termen lung.

Europarlamentarul consideră că România are suficient timp pentru a pregăti o astfel de strategie, dar numai dacă începe din timp și dacă există o dezbatere publică serioasă.

„Mai avem trei ani până la alegeri. Păi mai avem suficient timp cât să construim acest tip de dezbatere”, a spus Victor Negrescu.