România joacă, azi, pe „Arena Națională”, contra Suediei, în etapa a 4-a a Ligii Națiunilor (ora 21.45, în direct la Antena 1). „Tricolorii” vor încerca să mai îndrepte din gustul amar lăsat după primele trei confruntări, pierdute cu Suedia (1-2), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6). După evoluții catastrofale, culminând cu confruntarea de la Varșovia, oamenii lui Gică Hagi vor da ochii, azi, cu propriii suporteri.

Au curs criticile din toate direcțiile în ultimele zile, țintele fiind jucătorii, selecționerul și oficialii Federației Române de Fotbal, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu și apendicele Mihai Stoichiță.

Suspendați, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit lotul. De asemenea, s-a întors la echipa de club și Daniel Bîrligea, accidentat.

„Este foarte important să schimb acest lucru, pentru că este un început slab. Când faci ce îţi place cel mai mult, atunci trebuie să fii fericit. Este o onoare să fiu antrenorul naţionalei României. Îmi place mult să câştig şi trebuie să fac acest lucru. Atunci când nu mai pot face lucrurl ăsta, o să mă las. Este o chestiune de onoare.

Sunt trei puncte în joc, noi am început slab, jucăm acasă şi suntem conştienţi că trebuie să câştigăm. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător şi să câştigăm Este clar că nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc, sî le implementez şi necesită puţin timp. Vom vedea”, a afirmat selecționerul Gheorghe Hagi la conferința de presă susținută ieri. Nu este exclus ca „Regele” să demisioneze la finalul acestei partide, indiferent de rezultat, după cum se vorbește în lumea fotbalului în ultimele ore.

Întrebat dacă are timp, Hagi a răspuns: „Sigur că există. Există contractul, ne pare rău de început, trebuie să reacţionăm, dar vom vedea. Noi sperăm să avem reacţie, trebuie să reacţionăm. Poate planul meu a fost bun sau nu. Vom vedea, vom analiza, mai avem meciul asta şi trebuie să vedem ce facem să reacţionăm. Vreau să creez o echipă care să joace un fotbal complet, o echipă care să câştige. Energia mea merge în direcţia asta, nu să comentez ce spune fiecare sau ce este în presă. Dacă sunt probleme de înţelegere, este nevoie de timp”.