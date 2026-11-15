Selecționata Portugaliei a înregistrat un eșec usturător pe teren propriu, la Braga, cedând cu scorul de 1-4 în fața reprezentativei Danemarcei, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Ligii Națiunilor. Acest rezultat negativ vine la scurt timp după anunțul oficial privind retragerea lui Cristiano Ronaldo de la prima reprezentativă, marcând un moment extrem de dificil pentru echipa condusă de pe bancă de Jorge Jesus, conform Reuters.

Înaintea acestei confruntări, lusitanii se lăudau cu un parcurs excelent, bifând patru victorii consecutive în această ediție a competiției. Gestul de omagiu adus celebrului fotbalist a emoționat publicul, coechipierii săi intrând pe gazon și rămânând pe durata intonării imnului național îmbrăcați în tricouri inscripționate cu emblematicul număr 7.

La conferința de presă de la finalul partidei, tehnicianul Jorge Jesus a fost chestionat direct de jurnaliști dacă simte lipsa legendarului atacant în angrenajul echipei. Răspunsul antrenorului nu a lăsat loc de interpretări, fiind extrem de direct și tăios.

„Dacă îmi lipseşte? Cum adică? Dacă nu mai face parte din lot… Doar dacă nu e ca să-mi ţină companie”. „Nu mai joacă, nu mai e aici şi a luat o decizie în privinţa situaţiei sale.”

Decizia luată de fotbalistul în vârstă de 41 de ani a fost oficializată pe data de 5 noiembrie, venind pe fondul unor tensiuni majore acumulate în ultimele luni între acesta și actualul selecționer.

Ruptura dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus își are originile la finalul lunii septembrie, când atacantul a părăsit brusc cantonamentul echipei naționale. Scânteia a aprins conflictul în urma unui meci disputat împotriva Norvegiei, în care jucătorul l-a acuzat pe antrenor de lipsă de respect.

Nemulțumirile starului s-au legat de faptul că a fost trecut pe banca de rezerve și trimis ulterior la încălzire, fără a fi însă utilizat pe teren, o situație care a deteriorat iremediabil relația dintre cei doi, având în vedere că aceștia colaboraseră anterior și la clubul Al-Nassr.

În ciuda acestui pas greșit și a tensiunilor interne, Portugalia rămâne liderul grupei sale și are deja asigurată calificarea în faza sferturilor de finală ale Ligii Națiunilor.

Pentru a păstra prima poziție și a încheia această etapă pe loc de frunte, selecționatului noului căpitan Bernardo Silva și coechipierilor săi le revine misiunea de a aborda cu maximă seriozitate ultima partidă din grupe, programată marți seara, în deplasare, împotriva reprezentativei Țării Galilor. Înaintea acestui ultim duel, lusitanii mai au un avans de trei puncte în clasament față de formația Danemarcei.