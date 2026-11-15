Selecţionerul primei reprezentative, Gheorghe Hagi, a tras concluziile după primul succes obţinut într-un meci oficial de la preluarea din nou a băncii tehnice. Tricolorii s-au impus sâmbătă seara pe Arena Naţională, scor 2-1 în faţa Poloniei, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, după un meci plin de dramatism şi o a doua repriză entuziasmantă.

Tehnicianul naţionalei a ţinut să tempereze entuziasmul general, explicând că succesul cu polonezii reprezintă doar un prim pas în reconstrucţia echipei. Hagi a subliniat că lotul dispune de calitate, dar este nevoie de timp şi de o determinare uriaşă pentru a atinge standarde ridicate.

"Să nu exagerăm acum şi să comparăm naţionala cu generaţia mea. E doar o victorie frumoasă, binevenită pentru încrederea şi entuziasmul grupului de la echipa naţională. Aveam nevoie de victorie, şi eu, şi jucătorii. Poate uneori sunt prea optimist, însă eu îmi propun lucruri mari. Repet ce am mai spus, vreau ca naţionala să joace precum generaţia noastră pe Wembley, când a avut posesie 70%. Iar defensiv să joace cum a jucat România cu Columbia. Pentru a ajunge acolo e un proces care necesită timp.

Dar eu cred că jucătorii de la echipa naţională chiar au valoare. Există potenţial foarte mare, asta e senzaţia pe care o am. Chiar dacă am pierdut acele patru meciuri, jucătorii mi-au arătat în seara asta că potenţialul naţionalei este enorm. E însă nevoie de multă, multă, multă muncă", a declarat selecţionerul.

Hagi a lăudat atitudinea băieţilor săi şi aportul esenţial adus de suporteri pe Arena Naţională, recunoscând că presiunea a fost imensă după seria de rezultate negative anterioare.

"Azi am avut încredere, atitudine bună şi entuziasm. Ştiam că publicul de la Bucureşti este un jucător în plus pentru noi. Iar aceste aspecte ne-au făcut să obținem un rezultat foarte bun. Pentru noi era foarte importantă victoria. Încercăm acum să strângem rândurile şi peste două zile să facem din nou un meci bun, să fim mai buni ca adversarii. Polonia are o echipă foarte bună, cu jucători de un nivel tehnic înalt. Dar noi am stat în teren mai bine ca în precedentele patru meciuri şi ne-am apărat mult, mult mai bine. Iar când am atacat am făcut-o de fiecare dată foarte bine. Victoria aduce bucurie. Am făcut azi ambele faze bine, dar în atac putem juca mult mai bine. Adică să avem posesie, construcţia să fie mai bună şi să combinăm mai bine în atac. Dar aceste lucruri vor veni cu încrederea şi succesul", a adăugat el.

Mulţumind publicului pentru atmosfera vibrantă, tehnicianul a ţinut să puncteze că reprezentativa rămâne datoare fanilor, care au suferit alături de echipă în ultima perioadă.

"Cele patru înfrângeri au fost dureroase. Ne-a durut pe toţi şi cred eu că azi am reacţionat foarte bine. Mulţumesc încă o dată publicului, pentru că a influenţat ce s-a întâmplat pe teren. Publicul a fost fantastic, a ajutat echipa. Băieţii au simţit, iar asta s-a văzut în teren. Eu le-am spus jucătorilor că trebuie să îi mulţumim pe fani, să vadă determinare şi atitudine din partea lor.

Eram datori suporterilor şi încă mai suntem. Aşa că e de muncă. E o victorie frumoasă, venită într-un moment greu, dar atât. Şi mă bucur că Lewandowski n-a marcat. România a jucat azi mai bine ambele faze. Poţi spune că a jucat 20 de minute ca în meciul tur din Polonia. Atunci însă am avut acel jucător în minus şi de aceea a fost scorul acela", a afirmat Hagi.

Întrebat despre statutul fiului său, Ianis Hagi, care a purtat banderola de căpitan în această partidă, antrenorul a fost tranşant, menţionând că acesta este tratat exact ca orice alt component al lotului.

"Ianis e un jucător ca toţi ceilalţi. Cum îi tratez pe toţi, aşa îl tratez şi pe el. Am pretenţii de la ei, sunt foarte exigent pentru că vreau să fac o echipă competitivă. Ianis este un jucător important al echipei naţionale, un jucător cu experienţă, atât pot să spun. Nu putem pierde jucători care au făcut ceva pentru România. Trebuie să le dăm o şansă, chiar dacă nu trec acum printr-un moment foarte bun. Dar jucătorii noştri trebuie să găsească soluţii pentru a juca şi a avea ritm şi intensitate", a precizat tehnicianul, făcând referire la minutele puține bifate de mijlocaş la echipa de club, Alanyaspor.

În cadrul conferinţei, selecţionerul a abordat şi subiectul viitorului său pe banca tehnică, menţionând că nu se teme să renunţe dacă va observa că obiectivele stabilite nu pot fi îndeplinite.

"După meciul cu Suedia am spus echipei în vestiar că singurul meu obiectiv este să depăşesc 'Generaţia de Aur'. O voi face, nu o voi face... e un proces. Ştiu cum se face şi ce trebuie, pentru că în ultimii 15 ani am făcut lucruri bune. Ca fotbalist am fost într-un mediu destul de sus, deci ştiu ce trebuie ca să ajungi cel mai bun. Nu există altă strategie pentru mine. Totul pentru mine înseamnă muncă şi să fiu cel mai bun. Când văd că nu sunt pe acest drum, staţi liniştiţi, mă duc acasă. Am această putere de a mă evalua", a declarat antrenorul.

Chestionat dacă s-a gândit la demisie după seria neagră de rezultate, Hagi a recunoscut că temerile sale veneau mai degrabă dinspre zona administrativă decât dinspre propria încredere în valoarea lotului.

"Nu. Pentru că am încredere în echipa naţională. România are potenţial. Îmi era doar teamă de faptul că lucrurile depind de cei de la Federaţie, de ce gândesc ei. Iar atunci nu depindea de mine. Pentru că noţiunea de antrenor în România este egală cu zero respect. De aceea spun că nu ştiam ce se gândeşte, ce cred cei de sus. Asta e viaţa, după patru înfrângeri ce puteam să fac? De asta nici nu mai ieşeam din casă, trebuia să schimb ceva. Sunt fericit acum, zâmbesc... sper să continuăm munca pe care am început-o împreună", a încheiat selecţionerul.

Partida de pe Arena Naţională a adus prima victorie pentru tricolori în actuala ediţie a Ligii Naţiunilor. Românii au dat lovitura în repriză secundă prin reuşitele lui Alexandru Cicâldău (min. 68) şi Dennis Man (min. 72), în timp ce oaspeţii au redus din diferenţă prin Marcel Regula (min. 82).

În urma acestui rezultat, România rămâne deocamdată pe ultima poziţie în Grupa B4, urmând să dispute marţi un meci capital în deplasare, împotriva reprezentativei Bosniei-Herţegovina, la Zenica. Pentru a evita retrogradarea în Liga C, tricolorii au nevoie neapărat de o victorie, dar şi de un rezultat favorabil în celălalt meci al grupei, în care Polonia nu trebuie să se impună în faţa Suediei.