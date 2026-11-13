Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a blocat vineri prin veto o lege care ar fi oferit autorităților de reglementare puterea de a stabili dacă anumite materiale de pe internet sunt ilegale și de a dispune eliminarea lor. Este pentru a doua oară când liderul de la Varșovia respinge un act normativ menit să implementeze Legea serviciilor digitale a Uniunii Europene, informează agenția Reuters.

Șeful statului polonez consideră că varianta revizuită a proiectului – pe care o retrimisese în legislativ încă din luna ianuarie, după un prim refuz – acordă aparatului administrativ atribuții exagerate în ceea ce privește controlul libertății de exprimare în mediul virtual.

„Nu este rolul unui funcţionar să decidă dacă un anumit conţinut constituie o infracţiune sau nu. Acesta este exclusiv rolul instanţelor independente”, a declarat el într-un videoclip publicat pe X.

Actul normativ, care trecuse în octombrie de Sejm, camera inferioară a parlamentului de la Varșovia, stipula că instituțiile de reglementare pot ordona ștergerea sau blocarea unor postări ce conțin amenințări penale ori instigări la violență, urmând ca eventualele contestații să fie soluționate ulterior de tribunale.

Decizia marchează un nou episod în disputa constantă dintre președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziția naționalistă, și executivul pro-european condus de premierul Donald Tusk. De la începutul mandatului său, șeful statului a blocat prin veto nu mai puțin de 48 de inițiative legislative promovate de actuala coaliție de guvernare.

Urgența adoptării acestei legi a fost invocată de autorități pe fondul unor incidente grave petrecute în luna octombrie în mai multe unități de învățământ din Polonia. Printre aceste atacuri cu armă albă s-a numărat și cazul unui adolescent în vârstă de 15 ani care avea o cameră video fixată pe cască, existând indicii că plănuia să transmită sau să înregistreze agresiunea.

Ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, a avertizat că decizia președintelui privează statul polonez de pârghiile esențiale pentru a interveni prompt în situații de criză generate în mediul online.

„Acest veto nu înseamnă doar aruncarea legislaţiei la coşul de gunoi - este o încurajare a urii, a urii şi a morţii pe care le aduce şi internetul”, a spus Gawkowski într-o postare pe X.

În replică, președintele Nawrocki a negat orice legătură reală între prevederile legii și incidentele violente din școli, acuzând executivul că se folosește de emoția publică pentru a impune măsuri de cenzură.

„Au exploatat o tragedie, au recurs la şantaj emoţional, pentru a impune reglementări care conferă guvernului, în esenţă, un control arbitrar şi capacitatea de a decide ce putem şi ce nu putem spune, scrie sau publica”, a afirmat el.

Premierul Donald Tusk a intervenit la rândul său în dezbatere, susținând necesitatea legii pentru siguranța minorilor pe internet.

„Protejarea copiilor împotriva infractorilor online. Este greu de imaginat o problemă mai importantă care ar trebui să unească oamenii dincolo de diviziunile politice. Şi totuşi, el a exercitat dreptul de veto”, a spus Tusk referindu-se la preşedinte.

În urma acestui blocaj, ministrul Krzysztof Gawkowski a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că ministerul pe care îl conduce va redacta o nouă propunere legislativă pe acest subiect.