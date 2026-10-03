Eșecul usturător suferit în fața Poloniei, scor 0-6, reprezintă cea mai severă înfrângere înregistrată de echipa națională din 1967 și până în prezent. Această umilință aduce o lovitură extrem de dură echipei naționale a României, provocând un regres uriaș în ierarhia fotbalului internațional, conform gsp.ro.

Rezultatul negativ de la Varșovia a însemnat pentru tricolori o prăbușire de cinci poziții, până pe locul 57. În acest moment, selecționata noastră se află în spatele unor reprezentative precum Arabia Saudită, Africa de Sud, Mali sau Slovenia, echipe care ne-au depășit în ultima perioadă.

De la înființarea ierarhiei oficiale de către FIFA, în anul 1992, România nu s-a mai aflat niciodată pe o poziție atât de coborâtă. Realitatea arată că naționala a ajuns în lumea a treia a fotbalului mondial. Serie neagră din Liga Națiunilor, marcată de cele trei eșecuri consecutive, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina și 0-6 cu Polonia, a determinat coborârea echipei antrenate de Gheorghe Hagi până pe locul 57.

Comparativ cu trecutul, selecționata a depășit orice limită prin repetarea scorului de 0-6, înregistrat anterior împotriva Spaniei la 1 noiembrie 1962, în cadrul preliminariilor Campionatului European. Umilința istorică de la Varșovia a permis echipelor din Arabia Saudită, Africa de Sud, Mali, Slovenia și Irlanda să treacă în fața tricolorilor.

În urma eșecului din capitala Poloniei, echipa națională a pierdut 6,42 puncte, ajungând la un total de 1434,92 puncte. Exact în spatele României se află acum reprezentativa Bosniei-Herțegovina, formație care s-a impus cu 4-2 pe Arena Națională, chiar la primul meci oficial disputat pe teren propriu în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi.

Un episod similar de regres accentuat a fost înregistrat și în perioada în care pe banca tehnică s-au aflat Răzvan Lucescu și, din iunie 2011, Victor Pițurcă, aflat atunci la al treilea mandat. De pe locul 28 ocupat în aprilie 2010, tricolorii au coborât într-un mod neverosimil în doar opt luni, ajungând până pe poziția 56 în topul FIFA.

Situația actuală pare la o distanță uriașă față de momentul din septembrie 1997, când România se afla pe podiumul mondial, ocupând locul 3, cea mai bună clasare din istoria fotbalului românesc. Performanța a fost atinsă sub conducerea lui Anghel Iordănescu, tehnicianul alături de care naționala obținuse și cel mai bun rezultat la un Turneu Final, sferturile de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994.

Un alt moment favorabil s-a înregistrat la finalul anului 2014, tot în timpul celui de-al treilea mandat al lui Victor Pițurcă, când tricolorii au urcat spectaculos de pe locul 56 până pe poziția 15, clasare pe care au menținut-o și în anul următor.

Ulterior, parcursul naționalei a urmat o pantă descendentă. Cu excepția unei reveniri din anul 2018, când echipa a ajuns pe locul 24 sub conducerea lui Cosmin Contra, ierarhia a înregistrat doar coborâri: locul 37 în anii 2019 și 2020, poziția 44 în 2021, locul 47 în 2025, poziția 52 în 2022 și 2026, până la atingerea minimului istoric actual, locul 57. Rămâne de văzut unde se va opri această spirală negativă în care a intrat echipa națională.