Update. 23:38: România s-a impus, sâmbătă, pe „Arena Națională”, scor 2-1, în confruntarea cu Polonia, din etapa a 5-a a Ligii Națiunilor. Evenimentele notabile s-au petrecut în repriza a doua. Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, Man a dublat avantajul „tricolorilor” în minutul 72. Oaspețiii au redis din diferență prin Regula (82).

În celălat meci al Grupei, Suedia a câștiga, acasă, cu Bosnia, scor 3-2. Clasamentul arată astfel: 1. Suedia (13), 2. Bosnia (8), 3. Polonia (4), 4. România (3).

România - Polonia, 2-1

Cicâldău (68), Man (72) / Regula (82)

Echipele de start

România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Eissat - Cicâldău, Băluță, Dragomir - Hagi (cpt.) - Man, Coman Rezerve: Târnovanu, L. Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, M. Ilie, I. Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata Selecționer: Gheorghe Hagi

Polonia: Dragowski - Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak - Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski - Lewandowski (cpt.), Swiderski Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Piatkowski, Kedziora, Mazurek, Benedyczak, Urbanski, Pyrka, Zukowski, Puchacz, Sloras, Poreba Selecționer: Jan Urban

Arena Națională din București este gazda unei partide de mare interes în fotbalul european, în această seară de la ora 21.45, cu transmitere în direct la postul Antena 1. Reprezentativa României, aflată sub comanda tehnică a selecționerului Gheorghe Hagi, revine în fața propriilor suporteri pentru a disputa penultimul joc din cadrul grupei B4 a ediției 2026/2027 din UEFA Nations League.

Confruntarea cu Polonia reprezintă ultimul meci pe teren propriu pentru tricolori în această campanie din Liga Națiunilor și precedă deplasarea programată marți în Bosnia-Herțegovina.

Înaintea meciurilor oficiale din această toamnă, echipa națională a încheiat acțiunea din luna iunie cu o victorie importantă, scor 2-1 împotriva Țării Galilor, partidă disputată pe stadionul Steaua, unde golurile au fost semnate de Florinel Coman și Adrian Rus.

Totuși, seria generală a ultimelor cinci meciuri oficiale indică rezultate dificile pentru prima reprezentativă: 1-2 în deplasare cu Suedia, 2-4 pe teren propriu împotriva Bosniei-Herțegovina, eșecul dur cu 0-6 în Polonia și 0-1 acasă cu Suedia. Bilanțul ofensivei arată că România a înscris trei goluri în primele două etape ale actualei ediții de Nations League, în timp ce în cele două partide disputate în luna octombrie nu a reușit să modifice tabela de marcaj.

Clasamentul grupei B4 este condus în prezent de Suedia, care a acumulat 10 puncte din patru partide disputate. Poziția secundă este ocupată de Bosnia-Herțegovina cu 8 puncte, în timp ce Polonia se află pe locul al treilea, având 4 puncte. Naționala României ocupă ultima poziție și intră pe teren cu obiectivul clar de a obține primele puncte în această grupă.

Programul zilei de 14 noiembrie mai programează un duel important în aceeași serie, între Suedia și Bosnia-Herțegovina. Runda finală a grupei este programată pentru data de 17 noiembrie, zi în care Polonia va primi vizita Suediei, în timp ce România se va deplasa la Zenica pentru confruntarea cu Bosnia-Herțegovina.

Primul duel dintre cele două formații în această ediție a Ligii Națiunilor s-a disputat pe 2 octombrie, la Varșovia, meci încheiat cu scorul de 6-0 în favoarea gazdelor. Soarta partidei a fost influențată semnificativ încă din prima repriză, când România a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Radu Drăgușin.

Atacantul polonez Robert Lewandowski a deschis scorul din lovitură de la 11 metri și a încheiat partida cu o triplă. Deși la pauză Polonia avea un singur gol avânt, reprezentativa poloneză a controlat copios actul secund, reușind să mai înscrie de cinci ori până la finalul timpului regulamentar.