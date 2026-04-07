Gestul care i-a unit pentru totdeauna pe Mircea Lucescu și Gică Hagi

Printre cei marcați profund de influența lui Mircea Lucescu numără și Gheorghe Hagi , care rememora într-un interviu acordat GSP un moment definitoriu din începutul carierei sale: prima banderolă de căpitan primită chiar de la legendarul antrenor , într-un meci disputat în 1985 contra Irlandei de Nord. Episodul a devenit, în timp, una dintre poveștile simbol ale relației dintre selecționer și jucător, dar și începutul unui parcurs remarcabil pentru Hagi la echipa națională.

Gheorghe Hagi a povestit că a primit banderola într-un context neașteptat, după suspendarea lui Costică Ștefănescu, iar Mircea Lucescu l-a pregătit din timp pentru această responsabilitate.

„Costică Ștefănescu primise pe Wembley al doilea cartonaş galben în preliminarii. Era atât de amărât încât toată lumea se întreba ce are. Nea Mircea mi-a spus că voi fi căpitan cred că încă din primele zile ale cantonamentului. La Bistriţa am fost atunci. Dacă m-ar fi anunţat cu o zi, două înainte, poate aş fi avut emoţii, dar a avut grijă să mă pregătească dinainte”, povestea Gheorghe Hagi.

Acesta își amintea și momentul în care a fost remarcat de Mircea Lucescu, după un meci disputat împotriva Stelei.

„Prima dată Mircea Lucescu m-a văzut la un meci cu Steaua în Ghencea. Am făcut 2-2, am dat golul egalizator cu o rachetă din aia de-ale mele. Vinclu direct, din dreapta terenului, diagonală, buf!, l-am lăsat spectator pe Iordache. Nea Costică Tîlvescu mi-a zis că mă ţine pe bancă, fiindcă venisem de la naţionala Under 19, avusesem două meciuri amicale în RDG, în al doilea am dat şi gol. A zis că poate-s obosit şi m-a băgat în repriza a doua”, povestea Hagi.

Gheorghe Hagi a explicat că Mircea Lucescu a avut un rol important în promovarea sa și în construirea imaginii de jucător de perspectivă.

„Nea Mircea mereu s-a purtat aşa cu mine. Păi, înainte de Campionatul European din 1984, din Franţa, am făcut un turneu de pregătire în Italia. Am jucat cu Milan, cu Fiorentina... Nea Mircea chema ziariştii italieni şi le spunea despre mine că sunt un fotbalist de mare viitor, că voi fi peste câţiva ani un jucător de top în Europa”, spunea Hagi.

Fostul căpitan al naționalei sublinia și capacitatea lui Mircea Lucescu de a anticipa evoluția jucătorilor.

„Printre toate calităţile lui, cea de vizionar trebuie trecută pe primele locuri. Are omul ăsta un fel de a vedea lucrurile, ceva extraordinar! Ce eram eu în 1984? Nimic mai mult decât un puşti de viitor. Iar el le vorbea italienilor numai despre mine. Bietul Mişa Klein, Dumnezeu să-l ierte!, îmi zicea Gică, cheamă-mă, frăţioare, şi pe mine, să apar şi eu în pozele din ziarele italiene”, mai povestea Hagi.

Momentul în care Gheorghe Hagi a primit banderola de căpitan a rămas unul dintre cele mai importante episoade din istoria echipei naționale.

Ulterior, acesta a purtat banderola în alte 64 de partide, stabilind un record dificil de egalat în fotbalul românesc.