Gestul care i-a unit pentru totdeauna pe Mircea Lucescu și Gică Hagi

Gestul care i-a unit pentru totdeauna pe Mircea Lucescu și Gică HagiGică Hagi și Mircea Lucescu. Sursă foto: Facebook
Printre cei marcați profund de influența lui Mircea Lucescu numără și Gheorghe Hagi, care rememora într-un interviu acordat GSP un moment definitoriu din începutul carierei sale: prima banderolă de căpitan primită chiar de la legendarul antrenor, într-un meci disputat în 1985 contra Irlandei de Nord. Episodul a devenit, în timp, una dintre poveștile simbol ale relației dintre selecționer și jucător, dar și începutul unui parcurs remarcabil pentru Hagi la echipa națională.

Gestul care i-a unit pentru totdeauna pe Mircea Lucescu și Gică Hagi

Gheorghe Hagi a povestit că a primit banderola într-un context neașteptat, după suspendarea lui Costică Ștefănescu, iar Mircea Lucescu l-a pregătit din timp pentru această responsabilitate.

„Costică Ștefănescu primise pe Wembley al doilea cartonaş galben în preliminarii. Era atât de amărât încât toată lumea se întreba ce are. Nea Mircea mi-a spus că voi fi căpitan cred că încă din primele zile ale cantonamentului. La Bistriţa am fost atunci. Dacă m-ar fi anunţat cu o zi, două înainte, poate aş fi avut emoţii, dar a avut grijă să mă pregătească dinainte”, povestea Gheorghe Hagi.

Acesta își amintea și momentul în care a fost remarcat de Mircea Lucescu, după un meci disputat împotriva Stelei.

Ultimul dialog dintre Mircea Lucescu și Cornel Dinu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Turcia
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 aprilie 2026. Miercurea Paștelor

„Prima dată Mircea Lucescu m-a văzut la un meci cu Steaua în Ghencea. Am făcut 2-2, am dat golul egalizator cu o rachetă din aia de-ale mele. Vinclu direct, din dreapta terenului, diagonală, buf!, l-am lăsat spectator pe Iordache. Nea Costică Tîlvescu mi-a zis că mă ţine pe bancă, fiindcă venisem de la naţionala Under 19, avusesem două meciuri amicale în RDG, în al doilea am dat şi gol. A zis că poate-s obosit şi m-a băgat în repriza a doua”, povestea Hagi.

Rolul lui Mircea Lucescu în ascensiunea lui Hagi

Gheorghe Hagi a explicat că Mircea Lucescu a avut un rol important în promovarea sa și în construirea imaginii de jucător de perspectivă.

„Nea Mircea mereu s-a purtat aşa cu mine. Păi, înainte de Campionatul European din 1984, din Franţa, am făcut un turneu de pregătire în Italia. Am jucat cu Milan, cu Fiorentina... Nea Mircea chema ziariştii italieni şi le spunea despre mine că sunt un fotbalist de mare viitor, că voi fi peste câţiva ani un jucător de top în Europa”, spunea Hagi.

Fostul căpitan al naționalei sublinia și capacitatea lui Mircea Lucescu de a anticipa evoluția jucătorilor.

„Printre toate calităţile lui, cea de vizionar trebuie trecută pe primele locuri. Are omul ăsta un fel de a vedea lucrurile, ceva extraordinar! Ce eram eu în 1984? Nimic mai mult decât un puşti de viitor. Iar el le vorbea italienilor numai despre mine. Bietul Mişa Klein, Dumnezeu să-l ierte!, îmi zicea Gică, cheamă-mă, frăţioare, şi pe mine, să apar şi eu în pozele din ziarele italiene”, mai povestea Hagi.

Unul dintre cele mai importante episoade din istoria naționalei

Momentul în care Gheorghe Hagi a primit banderola de căpitan a rămas unul dintre cele mai importante episoade din istoria echipei naționale.

Ulterior, acesta a purtat banderola în alte 64 de partide, stabilind un record dificil de egalat în fotbalul românesc.

22:48 - Gestul care i-a unit pentru totdeauna pe Mircea Lucescu și Gică Hagi

Efectele adverse ale vaccinului expirat
Alecu Racoviceanu, despre o mare problemă a lui Donald Trump: Și-a ostilizat propriul electorat
Octavian Hoandră: Afacerea vaccinurilor e foarte murdară și aparține Bruxelles-ului

