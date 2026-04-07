Primele reacții după moartea lui Mircea Lucescu. Gigi Becali e convins că nu o să mai avem un antrenor de talia lui „Il Luce”

Moartea lui Mircea Lucescu, produsă marți, 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar de Urgență București, a generat reacții puternice din partea unor nume importante ale fotbalului românesc. Dispariția celui considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României a fost comentată atât din perspectivă personală, cât și ca simbol al unei cariere excepționale, care se încheie cu o încărcătură emoțională majoră.

Printre primele reacții s-a numărat cea a lui Gigi Becali, patronul FCSB, care a vorbit despre moartea lui Mircea Lucescu în termeni care depășesc zona sportivă, insistând asupra ideii de lecție de viață.

Gigi Becali a descris momentul dispariției lui Mircea Lucescu drept unul cu o semnificație profundă, dincolo de performanțele sportive sau de statutul acumulat în timpul vieții.

„El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1.

El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a declarat Becali pentru Fanatik.

O altă reacție puternică a venit din partea lui Cornel Dinu, fost coleg al lui Mircea Lucescu la Dinamo București și una dintre figurile emblematice ale clubului. Cornel Dinu a avut o poziție directă și fără echivoc în privința impactului pe care fotbalul l-a avut asupra vieții lui Lucescu.

„Acum am aflat și eu, m-a sunat cineva. Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Lucescu. Fotbalul l-a ucis, din păcate, pentru că a vrut să stea și să fie lângă fotbal până în ultima zi a vieții lui. Din păcate inima lui Mircea Lucescu nu a mai vrut să bată și e bine să ne gândim la el numai cu lucruri bune”.