Cum se întreține Becali în postul Paștelui? Cu perfuzii acasă, direct de la clinica lui

Gigi Becali a povestit la o emisiune online faptul că în postul Paștelui are grijă să-și ia vitaminele prin perfuzii. Mai ales că are la dispoziție o clinică pentru a face acest lucru.

Latifundiarul are grijă de sănătatea lui. Chiar dacă ține post și a mai slăbit, este sănătos tun datorită perfuziilor pe care și le pune. ”La mine, chem asistenta acasă că eu am la clinica mea laborator de analize. Și ce mă costă? Să-mi fac toate analizele și mi mai bagă și niște vitamine”, a explicat omul de afaceri.

Acesta a explicat că nu e prima dată când apelează la cocktailuri de vitamine perfuzabile. Din contră! A ajuns să învețe să își pună singur perfuzii.”Eu pun la fiecare două săptămâni, eu singur îmi pun perfuzie.

La maxim trei săptămâni pun întăritoare, antiinflamatoare, vitamine, magneziu, glutation, toate ca să mă întărească. Acuma dacă e și post am ajuns la 75 de kile, eu normal am 80 de kilograme”, a mai spus latifundiarul.

Gigi Becali a fost mereu foarte atent cu sănătatea lui. Drept urmare s-a gândit în timpul pandemiei să facă și o clinică. Acolo sunt tratați inclusiv pacienți oncologici, unii dintre ei cu posibilități materiale reduse. "Nu vreau să mă mai laud cu ce am făcut. Dar am medici cărora le dau 4.000-5.000 de euro pe lună, vreau să readuc în țară doctori care au decis să plece să profeseze în străinătate.

În primul rând, fiindcă sunt buni, în al doilea rând, fiindcă la ce aparatură am luat, doar medicii de top știu să lucreze cu ea", a spus Becali, la acel moment. Cert este că de când are această unitate spitalicească, Becali a devenit și mai atent pe partea medicală. Mai ales că se poate monitoriza ori de cîte ori simte că ceva în neregulă.