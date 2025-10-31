România care se tratează singură. Explozia suplimentelor, terapiilor alternative și medicii fără parafă

Românii își cumpără singuri „tratamente”, fără rețetă, fără diagnostic și fără control. Suplimentele alimentare, uleiurile „vindecătoare”, detox-urile, injecțiile „anti-aging” la salon și tratamentele „naturiste” recomandate pe TikTok au devenit industrie. Fenomenul are implicații economice, dar și de sănătate publică: de la automedicație cronică până la neîncredere în medicină.

Piața suplimentelor alimentare în România este evaluată la sute de milioane de euro anual, cu o creștere constantă în ultimii ani, potrivit datelor comunicate de distribuitori și organizații din industria farmaceutică. Tendința este clară: suplimentul nu mai e perceput ca produs auxiliar, ci ca „tratament”.

Cum se vinde:

Ce e important juridic: suplimentele alimentare nu sunt, din punct de vedere legal, medicamente. Ele nu trebuie să demonstreze eficiență clinică în tratarea unei boli pentru a fi puse pe piață. Asta permite formulări comerciale agresive, la limita înșelării consumatorului.

Riscul? Românii încep să creadă că „naturist” înseamnă „sigur” și că „nu e medicament” înseamnă „nu are efecte adverse”. Ambele premise sunt false.

Acupunctură „pentru imunitate”, post negru „de resetare celulară”, „detox limfatic”, ventuze, ozonoterapie, injecții cu vitamine făcute în livingul unui „tehnician wellness”, ședințe de biorezonanță care „identifică toate bolile din corp în 15 minute”.

Aceste servicii funcționează pe o zonă gri:

Nu sunt tratamente medicale recunoscute oficial pentru patologii grave;

Nu sunt reglementate ca practică medicală în sensul clasic (diagnostic + intervenție + răspundere);

Nu sunt taxate și controlate ca servicii cosmetice banale;

Dar sunt vândute ca soluții la oboseală cronică, depresie, infertilitate, boală autoimună sau chiar cancer.

Apare astfel un paradox periculos: persoanele care oferă aceste servicii evită responsabilitatea juridică spunând „nu tratez, doar ajut organismul să se refacă”, dar, în practică, clienților li se sugerează exact invers – că există o promisiune de vindecare.

Pentru oameni aflați în suferință, uneori în criză financiară sau în neîncredere față de sistemul medical clasic, mesajul este seducător: „nu chimicale, nu efecte adverse, noi tratăm cauza, nu simptomul”.

Un element-cheie în explozia acestui fenomen îl reprezintă influencerii. Pe YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, vedem trei tipuri de discurs recurente:

„Doctorul anti-sistem”: cineva cu pregătire medicală sau pseudo-medicală, care spune că „nu vi se spune adevărul”, cultivând neîncredere în spitale, vaccinuri, oncologie clasică. „Tehnicianul vindecării naturale”: persoane fără pregătire medicală, dar cu un brand personal foarte puternic („coach de sănătate holistică”, „specialist detox”, „biohacker”). Vedete/populari din alte zone (beauty, fitness, lifestyle) care ajung să recomande „tratament pentru tiroidă”, „metode naturale pentru diabet”, „protocol anti-cancer” sau „vitamine anti-tromboză”.

Ce funcționează extrem de bine din punct de vedere psihologic:

tonul personal („eu am avut problema asta, îți spun ce m-a salvat”);

promisiunea de control („nu mai depinzi de nimeni, poți avea grijă singur de corpul tău”);

atacul direct la autoritatea medicală („doctorii nu tratează cauza, doar îți dau pastile toată viața”).

Aceste narative prind în România pentru că ating două vulnerabilități reale:

teama de spitale de stat și de erori medicale;

precaritatea accesului la investigații rapide, consultații calme și explicații clare.

Când nu poți prinde un consult la medicul specialist decât peste trei luni, dar cineva pe TikTok îți răspunde în două minute, alegerea emoțională devine evidentă.

Fenomenul nu e doar cultural. E structural.

Sistemul public de sănătate este supraîncărcat. Consultații pe fugă, liste de așteptare, lipsa medicilor de familie în multe zone rurale. Pacientul nu se simte văzut. Costul medicinii private crește. Pentru o parte din populație, mersul la privat înseamnă câteva sute de lei doar pentru prima consultație. Asta împinge pacientul către „soluția ieftină de pe internet”. Marketing agresiv fără filtru. Reclama la suplimente, diete-minune și terapii alternative e peste tot: bannere, podcasturi sponsorizate, live-uri TikTok cu cod de reducere. Medicamentele au reguli stricte de promovare. Suplimentele, nu la fel. Neîncrederea în instituții. Discursul „statul te minte, companiile farma te îmbolnăvesc” a devenit un curent de opinie coerent, livrat zilnic, repetitiv, cu același ton indignat. La un moment dat, pentru o parte din public, el devine „adevărul de bază”.

Rezultatul: românii nu doar iau vitamine. Românii își schimbă tratamentele cronice după sfaturi văzute pe live. Renunță la medicamente pentru hipertensiune pentru că „am găsit ceva natural pentru tensiune, e pe site, intră pe link”.

Autotratamentul nu e doar ineficient uneori. Poate fi periculos.

Interacțiuni medicamentoase: suplimentele pe bază de plante pot modifica modul în care ficatul procesează medicamente pentru inimă, anticoagulante, antidepresive. Un ceai „detox” poate să-ți strice schema de tratament pentru o boală reală.

Întârzierea diagnosticului: durerile cronice mascate cu „antiinflamatoare naturale” pot ascunde afecțiuni grave (inclusiv oncologice) care ajung la medic prea târziu.

Automedicație la copii: siropuri „naturale pentru imunitate” administrate copiilor fără consult medical creează o normalizare a ideii că părintele e medic.

Tratamentul bolilor grave cu pseudo-terapii: cea mai gravă zonă este atunci când pacienți oncologici sunt convinși să „oprească chimicalele și să lase corpul să lupte singur”.

Asta nu mai e marketing. E risc letal.

Piața suplimentelor alimentare este notificată, nu autorizată în același mod ca medicamentele. Asta înseamnă că, atâta timp cât nu sunt substanțe interzise și eticheta respectă formal anumite cerințe, produsul intră pe raft.

De multe ori, controlul vine post-factum (după plângeri, după scandaluri).

Terapiile alternative, în mare parte, nu sunt încadrate juridic ca acte medicale. Asta mai înseamnă ceva:

nu există responsabilitate medicală clară;

nu există traseu disciplinar profesional comparabil cu cel din Colegiul Medicilor;

nu există trasabilitate financiară transparentă.

Influencerii care recomandă „protocoale de vindecare” își asumă, la nivel formal, postura de „prezentatori de experiență personală”, nu de „specialiști”. În realitate, oamenii îi ascultă ca pe specialiști.

Sancțiunea? În multe cazuri, aproape inexistentă sau atât de mică încât devine doar un cost de promovare.

Se creează, practic, două sisteme de sănătate:

Sănătatea oficială – spitale, medici, protocoale, investigații, tratament bazat pe dovezi, dosar medical, responsabilitate juridică. Sănătatea informală – suplimente, terapii alternative, consiliere „energetică”, detoxuri, perfuzii cu vitamine „anti-oboseală”, promisiuni anti-cancer.

Al doilea sistem are trei avantaje puternice în ochii publicului: este rapid, este prietenos, este optimist.

Primul are un avantaj real: funcționează, dacă ajungi la timp.

Social, asta produce o ruptură periculoasă:

scade încrederea în medici;

crește dependența de pseudo-specialiști;

se răspândește ideea că boala e o problemă morală, „pentru că nu ai grijă de tine”, și nu un fenomen biologic care uneori te lovește pur și simplu.

Această moralizare a bolii – „nu ești sănătos pentru că nu faci destul detox” – produce vinovăție la pacient. Și îl face mai ușor de manipulat.