Politica

„Dragă Stolo”. Celebra scena, adusă în discuție de Grindeanu după nominalizarea lui Veștea. Întrebare-cheie pentru Băsescu

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„Dragă Stolo”. Celebra scena, adusă în discuție de Grindeanu după nominalizarea lui Veștea. Întrebare-cheie pentru BăsescuSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința Consiliului Politic Național al partidului, că nu a știut de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a precizat că desemnarea este constituțională.

Întrebat la Parlament dacă Adrian Veștea ar fi un premier bun, Grindeanu a răspuns: „Să vedem, urmare a discuțiilor”.

PSD nu a decis dacă va intra la guvernare

Sorin Grindeanu a afirmat că, în acest moment, în PSD nu a fost luată o decizie privind participarea partidului la viitorul Executiv.

Liderul social-democrat a fost întrebat și dacă președintele României a procedat constituțional atunci când l-a desemnat pe Adrian Veștea fără a convoca în prealabil consultări cu partidele parlamentare.

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Sorin Grindeanu a invocat precedentul din 2008, cu Băsescu și Stolojan

Președintele PSD a făcut referire la situația din anul 2008, când Theodor Stolojan a renunțat la mandatul de premier desemnat, iar Traian Băsescu l-a nominalizat ulterior pe Emil Boc.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Facebook

„Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL şi desemnat prim-ministru, în primă instanţă, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional, întrebaţi-l pe Băsescu”, a declarat Grindeanu.

„Nu am știut de planul lui Nicușor Dan”

Președintele PSD a mai spus că nu a cunoscut intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Nu am ştiut de planul lui Nicuşor Dan privind desemnarea lui Adrian Veştea premier”, a afirmat Sorin Grindeanu.

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