Economie

Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în prima jumătate a anului

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Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în prima jumătate a anuluiStâlpi de curent electric. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Consumul de energie electrică din România a continuat să scadă în prima jumătate a anului 2026, cea mai importantă reducere fiind înregistrată în cazul populației.

Românii au consumat mai puțină energie electrică

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), consumul final de energie electrică din perioada 1 ianuarie–30 iunie 2026 a fost cu 3,3% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Cea mai accentuată diminuare a fost consemnată la nivelul populației. Gospodăriile au consumat cu 11,8% mai puțină energie electrică în primele șase luni ale acestui an față de intervalul similar din 2025. În economie, reducerea a fost de 0,6%, în timp ce consumul destinat iluminatului public a coborât cu 4,6%.

În total, consumul final de energie electrică a ajuns la 24.113,0 milioane kWh. Scăderea consumului intern vine în condițiile în care resursele de energie electrică disponibile au crescut. Acestea au însumat 34.690,8 milioane kWh, cu 369,0 milioane kWh, respectiv 1,1%, peste nivelul din prima jumătate a anului trecut.

Evoluția producției de energie electrică

Evoluția producției a fost diferită în funcție de sursa de energie. Hidrocentralele au avut o creștere importantă, producția ajungând la 7.489,3 milioane kWh, cu 1.135,7 milioane kWh mai mult decât în perioada similară din 2025. Avansul a fost de 17,9%.

Și energia solară a avut o contribuție mai mare. Centralele fotovoltaice au produs 3.259,4 milioane kWh, în creștere cu 965,3 milioane kWh. Producția eoliană s-a ridicat la 3.272,8 milioane kWh, cu 268,9 milioane kWh peste nivelul din anul precedent, potrivit INS.

termocentrala Paroșeni

Sursă foto: Captură video

În schimb, producția termocentralelor a scăzut cu 5,9%, la 7.680,2 milioane kWh. Centralele nuclearo-electrice au generat 4.529,7 milioane kWh, înregistrând o diminuare de 11,7%.

Pe segmentul energiei primare, România a avut în primele șase luni resurse de 15.501,8 mii tep, cu 4,1% mai puțin decât în 2025. Producția internă a fost de 7.929,6 mii tep, iar importurile au coborât cu 5,5%, la 7.572,2 mii tep.

Exporturi în creștere

În același timp, exporturile de electricitate au crescut. România a livrat peste graniță 7.690,6 milioane kWh, cu 789,2 milioane kWh mai mult decât în perioada comparabilă din 2025.

Datele INS indică astfel o combinație interesantă: consumul intern a scăzut, în special în gospodării, în timp ce producția din surse hidro, eoliene și fotovoltaice a crescut, iar cantitatea de energie exportată a fost mai mare.

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