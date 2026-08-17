Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București își suspendă temporar activitatea de spitalizare continuă în perioada 17 august – 14 septembrie 2026, după ce au fost depistate ploșnițe în mai multe spații ale unității medicale, potrivit unui anunț al spitalului citat de G4Media.

Măsura a fost luată pentru efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD), conducerea spitalului precizând că intervenția urmărește atât protejarea pacienților și a personalului, cât și prevenirea extinderii insectelor către alte secții.

Potrivit informațiilor publicate pe 17 august, închiderea temporară vizează spitalizarea continuă, nu întreaga activitate medicală a Secției de Recuperare Neuromusculară.

Pacienții vor putea beneficia în continuare de servicii medicale prin ambulatoriul de specialitate și, în funcție de situație și de locurile disponibile, prin spitalizare de zi.

Secția are, conform informațiilor oficiale ale Spitalului „Bagdasar-Arseni”, o capacitate aprobată de 62 de paturi și funcționează la etajul 10 al corpului A. Cabinetul de consultații al secției se află la parter, în Cabinetul 19.

Ploșnițele, cunoscute sub denumirea științifică Cimex lectularius, pot fi dificil de eliminat atunci când infestarea se extinde în spații închise. În cazul unei unități medicale, controlul trebuie făcut astfel încât insectele să nu ajungă în alte zone ale clădirii.

Spitalul a decis, prin urmare, suspendarea temporară a internărilor continue pentru a permite desfășurarea operațiunilor DDD în spațiile afectate.

Potrivit conducerii unității, scopul este limitarea răspândirii insectelor și asigurarea condițiilor de siguranță pentru pacienți și angajați.

În perioada 17 august – 14 septembrie, persoanele care au nevoie de servicii de recuperare neuromusculară nu rămân fără acces la toate formele de asistență oferite de secție.

Consultațiile continuă în ambulatoriu, iar spitalizarea de zi poate fi disponibilă în funcție de caz și de capacitatea unității. Informațiile oficiale ale spitalului indică pentru secție numerele de programări 0213.34.3025 și 021.334.3027, interior 1002.

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” este una dintre principalele unități medicale din București și are ca domenii importante de activitate neurochirurgia și recuperarea neuromusculară. Unitatea are, în total, 558 de paturi pentru spitalizare continuă și 5 pentru spitalizare de zi, potrivit informațiilor prezentate pe site-ul oficial.