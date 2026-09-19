International

Aeroportul din Luxemburg, închis după apariția unor drone

Aeroportul din Luxemburg, închis după apariția unor drone
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Din cuprinsul articolului

Traficul aerian pe aeroportul din Luxemburg a fost suspendat temporar în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce autoritățile au detectat mai multe drone care efectuau zboruri neautorizate în apropierea și deasupra aeroportului, potrivit Yahoo News.

Traficul de pe aeroportul din Luxemburg, închis temporar din cauza dronelor

Operațiunile au fost reluate ulterior, însă autoritățile au avertizat că pot apărea întârzieri și perturbări ale programului de zbor.

Aeroportul din Luxemburg a anunțat că suspendarea operațiunilor a fost decisă ca măsură de precauție, pentru protejarea pasagerilor, echipajelor aeronavelor, angajaților aeroportului și avioanelor aflate în zonă.

Potrivit autorităților aeroportuare, sistemele de supraveghere au identificat aeronave fără pilot, cunoscute sub denumirea de UAS, în apropierea și ulterior deasupra aerodromului. Nu au fost oferite însă informații despre originea dronelor și nici despre persoanele care le-ar fi operat.

Zborurile au fost reluate după câteva ore

După suspendarea temporară, operațiunile de zbor de pe aeroportul din Luxemburg au fost reluate. Autoritățile au precizat însă că revenirea la programul normal poate dura, iar pasagerii se pot confrunta cu întârzieri sau alte modificări ale curselor.

drone, roboti

Drone, roboti. Sursa foto: AI

Aeroportul a transmis că situația este monitorizată în continuare împreună cu autoritățile competente, în condițiile în care orice activitate neautorizată a dronelor în apropierea unui aeroport reprezintă un risc pentru siguranța aviației.

Nu se cunoaște originea dronelor de la aeroportul din Luxemburg

Incidentul are loc într-un moment în care autoritățile luxemburgheze au intensificat monitorizarea activității dronelor.

Guvernul a anunțat în această săptămână că a fost convocată celula interministerială pentru evaluarea unor sesizări privind posibila prezență a unor drone neidentificate în spațiul aerian al țării.

Autoritățile din Luxemburg au precizat atunci că informațiile disponibile nu permit încă formularea unor concluzii definitive și că verificările continuă.

Pentru moment, nu există informații oficiale privind originea dronelor detectate la aeroport sau despre eventualele persoane responsabile de zborurile neautorizate.

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