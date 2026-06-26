Luxemburg va deveni sediul european al unei noi bănci multilaterale dedicate finanțării proiectelor din domeniul apărării, în timp ce sediul central al instituției va fi stabilit în Canada, a anunțat vineri premierul canadian Mark Carney, potrivit agenției Reuters.

Inițiativa urmărește să mobilizeze aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru investiții în apărare și securitate, într-un moment în care statele occidentale încearcă să își consolideze capacitățile militare pe fondul tensiunilor geopolitice și al războiului din Ucraina.

Anunțul a fost făcut de Mark Carney în cadrul unei conferințe de presă, acesta precizând că există deja un grup semnificativ de state interesate să participe la proiect. Potrivit premierului canadian, Luxemburg va deveni centrul european al noii instituții financiare, în timp ce Canada va găzdui sediul principal.

Noua instituție, denumită Defence, Security and Resilience Bank, își propune să atragă aproximativ 135 de miliarde de dolari destinați finanțării proiectelor din sectorul apărării și securității.

Accentul va fi pus în special pe statele și companiile care întâmpină dificultăți în obținerea unor surse de finanțare avantajoase pentru dezvoltarea capacităților militare.

Potrivit susținătorilor proiectului, banca ar urma să faciliteze accesul la capital pentru producătorii de echipamente militare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care au înregistrat o creștere semnificativă a cererii de armament și tehnologie militară după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Inițiatorii consideră că mecanismele existente nu răspund suficient nevoilor actuale ale industriei de apărare.

Deși Uniunea Europeană a lansat în ultimii ani mai multe programe de finanțare și împrumut dedicate sectorului, inclusiv facilități pentru consolidarea bazei industriale de apărare, promotorii noii bănci apreciază că acestea nu acoperă în totalitate necesarul de investiții.

Premierul Mark Carney a declarat că mai multe state și-au exprimat intenția de a adera la proiect.

„Există un număr suficient de mare de țări care intenționează să se alăture. Canada este una dintre ele, iar noi vom găzdui sediul central, în timp ce Luxemburg va fi sediul european”, a afirmat premierul canadian.

Carney a adăugat că intenționează să discute proiectul și cu noul prim-ministru al Regatului Unit, în contextul în care extinderea participării internaționale este considerată esențială pentru succesul viitoarei instituții financiare.

În paralel, cinci orașe canadiene concurează pentru a deveni gazda sediului central al băncii, însă autoritățile canadiene nu au anunțat încă alegerea finală.

Analiștii din industrie estimează că o imagine mai clară asupra statelor participante și a structurii de finanțare ar putea apărea după reuniunea NATO programată luna viitoare la Ankara. Evenimentul este așteptat să ofere noi informații privind sprijinul politic și financiar pe care îl va primi inițiativa.

Crearea unei instituții financiare dedicate exclusiv proiectelor de apărare reflectă schimbările produse în arhitectura de securitate internațională în ultimii ani.

Creșterea bugetelor militare în numeroase state membre NATO și intensificarea investițiilor în producția de armament au determinat apariția unor noi mecanisme de finanțare, menite să accelereze dezvoltarea industriei de apărare și să reducă dificultățile de acces la capital pentru companiile din domeniu.