Sport

Ianis Zicu revine la Metaloglobus. Tehnicianul care a promovat clubul în Superligă preia din nou banca

Comentează știrea
Ianis Zicu revine la Metaloglobus. Tehnicianul care a promovat clubul în Superligă preia din nou bancaInis Zicu. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Clubul Metaloglobus a anunțat joi revenirea lui Ianis Zicu în funcția de antrenor principal, la echipa cu care a scris istorie prin promovarea în Superligă, la finalul sezonului 2024–2025.

Revenire la Metaloglobus, clubul cu care a promovat în Superligă

Ianis Zicu nu este un necunoscut pentru Metaloglobus. Sub conducerea sa tehnică, clubul a reușit promovarea istorică în Superligă, la finalul sezonului 2024–2025, cel mai important moment din existența echipei. „Astăzi începe un nou capitol. Cu aceeași ambiție, aceeași pasiune și aceeași dorință de performanță, Ianis Zicu revine pe banca noastră, pregătit pentru provocările care urmează", a transmis clubul.

Scurtă aventură la Farul Constanța

Între cele două mandate la Metaloglobus, Ianis Zicu a semnat, începând cu 3 iunie 2025, ca antrenor principal al Farului Constanța. Deși a mai dorit să renunțe la conducerea tehnică a dobrogenilor în luna martie, Zicu a revenit asupra deciziei și a continuat, însă ultimele două înfrângeri l-au făcut pe fostul internațional să își anunțe plecarea. Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal, după 34 de etape din sezonul 2025/2026.

Ora de vară, abandonată. După ani de nemulțumiri, au luat decizia
Ora de vară, abandonată. După ani de nemulțumiri, au luat decizia
Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend

Cine este Ianis Zicu

Fost internațional român, Ianis Zicu a evoluat în cariera de jucător pentru Farul, Dinamo București, AC Parma, Rapid București, Poli Timișoara și alte echipe din Coreea de Sud. Pentru echipa națională a României a disputat 12 partide.

Stiri calde

22:00 - Nutella Croissant, retras de pe rafturi în România. Posibil efragmente de metal
21:51 - Nicușor Dan, după măsura luată de Rusia: Nu va exista un răspuns din partea României
21:43 - Chris Evert trece din nou prin lupta cu cancerul. Fosta campioană nu va participa la Wimbledon
21:34 - Fritz pune condiții: USR votează un guvern PSD doar dacă PSD votează mai întâi un guvern PNL-USR-UDMR
21:23 - Canicula pune stăpânire pe România. Prognoza meteo actualizată
21:18 - Jucăria care transformă gravitația într-un partener de dans
21:09 - Ianis Zicu revine la Metaloglobus. Tehnicianul care a promovat clubul în Superligă preia din nou banca
20:49 - Românii își schimbă obiceiurile pentru a reduce consumul de energie. Ce arată un nou studiu

HAI România!

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale