Clubul Metaloglobus a anunțat joi revenirea lui Ianis Zicu în funcția de antrenor principal, la echipa cu care a scris istorie prin promovarea în Superligă, la finalul sezonului 2024–2025.

Ianis Zicu nu este un necunoscut pentru Metaloglobus. Sub conducerea sa tehnică, clubul a reușit promovarea istorică în Superligă, la finalul sezonului 2024–2025, cel mai important moment din existența echipei. „Astăzi începe un nou capitol. Cu aceeași ambiție, aceeași pasiune și aceeași dorință de performanță, Ianis Zicu revine pe banca noastră, pregătit pentru provocările care urmează", a transmis clubul.

Între cele două mandate la Metaloglobus, Ianis Zicu a semnat, începând cu 3 iunie 2025, ca antrenor principal al Farului Constanța. Deși a mai dorit să renunțe la conducerea tehnică a dobrogenilor în luna martie, Zicu a revenit asupra deciziei și a continuat, însă ultimele două înfrângeri l-au făcut pe fostul internațional să își anunțe plecarea. Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal, după 34 de etape din sezonul 2025/2026.

Fost internațional român, Ianis Zicu a evoluat în cariera de jucător pentru Farul, Dinamo București, AC Parma, Rapid București, Poli Timișoara și alte echipe din Coreea de Sud. Pentru echipa națională a României a disputat 12 partide.