Schimbare importantă pe banca tehnică a unei echipe din prima ligă a României. După o pauză de aproape un an de când s-a despărțit de Universitatea Cluj, tehnicianul Ioan Ovidiu Sabău, în vârstă de 58 de ani, a semnat un nou contract și revine oficial în prima ligă. „Moțul” a fost prezentat vineri, 5 iunie, printr-un comunicat oficial emis de conducerea clubului Farul Constanța.

Decizia de a schimba staff-ul tehnic vine imediat după ce formația de la malul mării a reușit să își asigure prezența în primul eșalon și pentru sezonul viitor, în urma meciurilor de la barajul de menținere/promovare. Deși obiectivul principal a fost îndeplinit, oficialii clubului constănțean au hotărât să pună capăt colaborării cu Flavius Stoican.

Fostul tehnician nu a reușit să convingă conducerea, înregistrând o serie negativă în care nu a obținut nicio victorie în cele șapte partide în care a condus echipa de pe bancă.

Reprezentanții grupării de la Ovidiu au oferit detalii despre numirea noului antrenor și au trecut în revistă reperele importante din cariera de fotbalist și de tehnician a lui Ioan Ovidiu Sabău. Într-un mesaj adresat suporterilor și presei, oficialii au urat bun venit noului manager al echipei.

„Începând de astăzi, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor principal al echipei noastre. Născut la Câmpia Turzii, la 12.02.1968, Ioan Ovidiu Sabău este un fost mare internațional al României, pentru care a evoluat de 55 de ori și a marcat 8 goluri. A fost un membru important al „Generatiei de Aur”, fiind prezent la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 1996. Ca antrenor a mai pregătit până în prezent pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, FCM Tg.Mureș, Rapid București, ASA Tg.Mureș și Universitatea Cluj. Bun venit la Farul și mult succes!”, au transmis oficialii formației constănțene.