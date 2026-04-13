Flavius Stoican, noul antrenor al echipei Farul Constanța după demisia lui Ianis Zicu

Flavius Stoican, în vârstă de 49 de ani, este noul antrenor al formației Farul Constanța, el pregătind anterior echipa CSM Reșița, potrivit unui comunicat emis de echipa din Constanța.

În cariera sa de antrenor, tehnicianul a pregătit echipe precum Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, Flavius Stoican a bifat 19 selecții la echipa națională a României și a evoluat la Universitatea Craiova, Dinamo București, Shakhtar Donețk și Metalist Harkov, câștigând titlul în România cu Dinamo în 2004 și de două ori campionatul Ucrainei cu Shakhtar, în 2005 și 2006.

Flavius Stoican îl înlocuiește pe Ianis Zicu, care și-a reziliat contractul tot luni.

După ce Farul Constanța a pierdut, vineri, meciul cu Hermannstadt, scor 0-1, în urma unui gol primit în prelungiri, Ianis Zicu a anunțat la final că a decis să își încheie mandatul. La acel moment, Zicu explica că rezultatele recente și evoluțiile echipei l-au determinat să ia această decizie.

„Este dureros, este frustrant, ținând cont că am avut atâtea oportunități să deschidem scorul. Din păcate, lucrurile sunt de asemenea manieră de ceva timp și cred că în acest moment trebuie să fie un anumit șoc la echipă. În România, acesta este lucrul care ajută, iar la cât iubesc echipa mă gândesc și la acest lucru”, afirma acesta.

Fostul antrenor a vorbit, de asemenea, despre starea sa și despre presiunea acumulată în acest sezon, în care echipa nu și-a atins obiectivele.

„Ne-am propus foarte multe lucruri la începutul sezonului, nu le-am reușit. Am muncit, ne-am dorit, dar energia nu este de partea noastră și consider că este momentul oportun pentru club să poată merge mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste zece zile. În acest moment există un singur lucru: clubul Farul să reușească să se salveze cât mai repede matematic de la retrogradare. În acest moment simt o epuizare, iar sănătatea este cea mai importantă. Mă simt sincer epuizat”, explica Zicu.