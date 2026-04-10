Hermannstadt – Farul 1-0. Ianis Zicu, antrenorul „marinarilor”, și-a anunțat demisia

Ianis Zicu și-a anunțat demisia de la Farul Constanța după înfrângerea cu Hermannstadt, scor 0-1, din etapa a 4-a a play-out-ului Superligii. Antrenorul a invocat epuizarea psihică și nevoia unui șoc la echipă.

Farul Constanța a pierdut la limită partida disputată cu Hermannstadt, scor 0-1, după un gol primit în prelungiri. Rezultatul complică situația echipei în play-out, în condițiile în care diferența față de zona retrogradării s-a redus.

La finalul meciului, antrenorul Ianis Zicu a anunțat că a decis să își încheie mandatul. Hotărârea vine într-un moment delicat al sezonului, cu doar cinci etape rămase de disputat.

Antrenorul a declarat că rezultatele recente și evoluțiile echipei l-au determinat să ia această decizie. Farul a acumulat un singur punct în ultimele trei etape, în meciuri jucate împotriva unor adversari din partea inferioară a clasamentului.

„Este dureros, este frustrant, ținând cont că am avut atâtea oportunități să deschidem scorul. Din păcate, lucrurile sunt de asemenea manieră de ceva timp și cred că în acest moment trebuie să fie un anumit șoc la echipă. În România, acesta este lucrul care ajută, iar la cât iubesc echipa mă gândesc și la acest lucru”, a spus Zicu.

Totodată, Ianis Zicu a vorbit deschis despre starea sa și despre presiunea acumulată în acest sezon, în care echipa a ratat obiectivele.

„Ne-am propus foarte multe lucruri la începutul sezonului, nu le-am reușit. Am muncit, ne-am dorit, dar energia nu este de partea noastră și consider că este momentul oportun pentru club să poată merge mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste zece zile. În acest moment există un singur lucru: clubul Farul să reușească să se salveze cât mai repede matematic de la retrogradare. În acest moment simt o epuizare, iar sănătatea este cea mai importantă. Mă simt sincer epuizat”, a mai spus Zicu.

Ulterior, Gică Popescu, patronul Farului, a anunțat că va purta o discuție cu Ianis Zicu, cu speranța că va reuși să-l convingă să revină asupra deciziei de a demisiona.