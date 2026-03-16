Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Farul Constanța. Cine este noul patron al “marinarilor”

Gică Popescu preia pachetul majoritar de acțiuni al clubului Farul Constanța, în timp ce cumnatul său, Gică Hagi, se retrage din zona decizională pentru a reveni în iarbă. În perioada următoare, “Regele” va deveni, cel mai probabil, selecționerul echipei naționale.

Clubul Farul Constanța anunță o schimbare importantă în structura acționariatului. Gică Popescu preia pachetul majoritar de acțiuni, după o decizie luată de Gică Hagi. Fondatorul și simbolul clubului de la malul mării și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a se retrage din zona decizională și de a reveni în antrenorat.

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a spus Gică Hagi.

Gică Popescu, care a condus clubul ca președinte timp de șapte ani și a fost implicat în multe proiecte și parteneriate de succes, cunoaște în detaliu evoluția Farului. În perioada sa de implicare, clubul a înregistrat rezultate financiare pozitive în fiecare sezon.

„Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să-i modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri. Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani. Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a declarat noul acționar majoritar.

După această tranziție, Gică Popescu deține 70% din club, în timp ce restul de 30% este împărțit între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica.

“Regele” rămâne acționar cu 10%, un gest considerat firesc pentru fondatorul proiectului.