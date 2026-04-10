Hermannstadt va lupta pentru puncte esențiale contra Farului, în debutul etapei a 4-a din play-out-ul Superligii

Hermannstadt va întâlni Farul Constanța în etapa a 4-a din play-out-ul Superligii. Meciul de la Sibiu are miză importantă pentru ambele echipe, aflate în situații diferite în clasament. Dacă gazdele au ca obiectiv salvarea de la retrogradare, oaspeții au în plan calificarea pentru ediția următoare a UEFA Conference League.

Hermannstadt are nevoie de puncte ca de aer, cu Farul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Hermannstadt începe etapa a 4-a din play-out-ul Superliga României dintr-o poziție dificilă. Formația sibiană ocupă locul 15, penultimul, cu 15 puncte, și se află la patru lungimi de Petrolul Ploiești, echipa de pe poziția a 14-a.

Partida este programată vineri, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Gazdele vin după eșecul cu Oțelul Galați, scor 0-2, rezultat care le-a complicat situația în clasament.

În compartimentul ofensiv, Hermannstadt se bazează pe Aurelian Chițu, aflat printre golgheterii echipei cu nouă reușite, dar și pe Sergiu Buș, cu o prezență constantă în ultimele etape.

Farul Constanța vine la Sibiu dintr-o poziție mai confortabilă în clasament

Farul Constanța abordează partida de pe locul 11, cu 23 de puncte. Dobrogenii au pierdut în etapa precedentă, 0-1 cu Unirea Slobozia, dar rămân într-o zonă mai sigură a ierarhiei și au ca obiectiv calificarea la barajul pentru Conference League.

În ofensivă, unul dintre jucătorii eficienți este Alexandru Ișfan. În același timp, în defensivă s-a remarcat Ionuț Larie, integralist în ultimele meciuri.

Farul Constanța. Sursa foto: Facebook

Istoricul recent al partidelor dintre Hermannstadt și Farul arată un echilibru clar între cele două echipe

Statisticile confruntărilor directe indică un duel echilibrat între cele două formații. În ultimele cinci întâlniri, Hermannstadt a obținut o singură victorie, în timp ce patru partide s-au încheiat la egalitate.

Ultimul meci direct, disputat în ianuarie, s-a terminat 1-1, confirmând tendința de echilibru dintre cele două echipe.

UTA – FC Botoșani, FCSB – Oțelul Galați, Unirea Slobozia – Petrolul și Metaloglobus – Csikszereda sunt celelalte partide programate în etapa a 4-a din play-out-ul Superligii.

