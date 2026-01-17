Sport

Farul Constanța - Hermannstadt, 1-1. Echipa finanțată de Hagi, șase meciuri fără victorie

Farul Constanța - Hermannstadt, 1-1. Echipa finanțată de Hagi, șase meciuri fără victorie
Farul Constanța a remizat, azi, acasă, cu Hermannstadt, scor 1-1, în etapa a 22-a a campionatului intern. Un rezultat care nu mulțumește pe niciuna dintre echipe. Jocul a fost decis de golurile marcate de Eduard Florescum, jucătorul oaspeților, în minutul 52 și de reușita constănțeanului Ionuț Vînă din minutul 88.

Un egal frustrant și pentru Farul, și pentru Hermannstadt

Echipa finanțată de Gică Hagi este pe locul al 10-lea cu 28 de puncte, în timp ce sibienii se clasează pe 15 cu 22 de puncte. Farul a ajuns la șase partide fără succes.

FC Farul Constanţa - AFC Hermannstadt 1-1 (0-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Ionuţ Vînă (88), respectiv Eduard Florescu (52). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Romică Bîrdeş (Piteşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti) Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Dan Potocianu (Bucureşti) - LPF

Ianis Zicu e mulțumit de rezultat

Ianis Zicu, antrenorul gazdelor, a spus că se bucură pentru punctul câștigat, în condițiile în care oamenii săi au evitat înfrângerea cu câteva minute înainte de final.

„Ținând cont că egalezi pe final, clar te bucuri cu acest punct. Per total, clar sunt nemulțumit. E mai greu că construiești când terenul e înghețat. Posesia a fost de partea noastră, lucrurile s-au văzut că am fost echipa care a încercat să joace. Cred că suntem echipa din prima ligă cu cele mai multe șuturi spre poarta adversă.

Nu cred că speranțele pe care le aveam pentru play-off trebuie să ne acapareze cu totul. Trebuie să ducem sezonul fără să avem emoții. În momentul în care te afli în zona a doua..., de acolo se retrogradează. Avem exemplul lui Sepsi. Trebuie să reușim să marcăm așa cum au făcut cei de la Hermannstadt, de la prima ocazie să înscriem”, a spus tehnicianul conform Digi Sport.

