Admitere SRI în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii ofițeri

Tinerii interesați de o carieră în cadrul Serviciul Român de Informații se pot înscrie până la 31 ianuarie 2026 la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul din București, instituție care pregătește viitori ofițeri operativi și analiști prin programe de licență, masterat profesional și studii postuniversitare.

La procesul de admitere pot participa elevii aflați în clasa a XII-a, precum și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta de cel mult 23 de ani la momentul admiterii. Academia oferă programe universitare de licență pentru formarea ofițerilor operativi și a ofițerilor analiști, cu o durată de trei ani.

Candidații care vizează o carieră de ofițer operativ în cadrul SRI trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de încadrare în Serviciu, prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și de normele interne, precum și să promoveze toate etapele de selecție.

Cei care trec integral de procesul de selecție și sunt declarați admiși în urma examenului sau concursului de admitere vor urma cursurile de licență, masterat profesional ori studii postuniversitare organizate de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. După finalizarea programelor de studiu, absolvenții vor fi repartizați într-o unitate a Serviciului Român de Informații.

Selecția candidaților presupune parcurgerea mai multor etape eliminatorii. Acestea includ evaluarea CV-ului, interviuri de selecție, teste de evaluare a cunoștințelor și competențelor profesionale, precum și evaluări de cultură generală și de limbă străină. În același timp, candidații sunt supuși unor examinări psihologice, evaluări de tip Assessment Center, controale medicale și verificări de securitate, realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 privind accesul la informații clasificate.

Pentru anul universitar 2026–2027, Academia Națională de Informații va organiza studii universitare de licență pentru formarea ofițerilor operativi, prin specializarea Operațiuni de intelligence, precum și pentru formarea ofițerilor analiști, prin specializarea Studii de securitate și informații. După validarea etapelor de selecție, candidații admiși vor participa la concursul propriu-zis de admitere, iar calendarul și metodologia vor fi publicate pe site-ul instituției.

Potrivit SRI, ofițerul operativ are misiunea de a culege informații relevante pentru securitatea națională, ceea ce presupune capacitatea de a crea acces în medii sensibile, de a recruta surse și de a interpreta semnificații ascunse în detalii aparent nesemnificative. Această activitate se bazează pe o bună înțelegere a psihologiei umane și a limbajului nonverbal.

Ofițerul analist, în schimb, are rolul de a interpreta datele obținute din surse operative sau din informații deschise, de a identifica tendințe și schimbări, de a construi scenarii alternative de evoluție și de a evalua implicațiile acestora. Produsul analitic rezultat este pus la dispoziția beneficiarilor legali, pentru sprijinirea deciziilor strategice și prevenirea riscurilor la adresa securității naționale.

Totodată, investigatorii și analiștii OSINT folosesc competențele lingvistice și expertiza tematică sau geografică pentru a colecta și evalua informații disponibile public, necesare protejării intereselor de securitate ale României.

Studiile universitare de masterat profesional se adresează absolvenților de licență care doresc să devină ofițeri SRI. Conform Legii nr. 199/2023 privind învățământul superior, pot participa la admitere și candidații care au urmat anterior un program de master, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

Pentru anul universitar 2026–2027, Academia va organiza programe de masterat pentru formarea ofițerilor operativi, cu specializarea Intelligence și securitate națională, și pentru formarea ofițerilor analiști, prin specializarea Analiză de Intelligence. După promovarea selecției și a concursului de admitere, candidații declarați admiși vor fi încadrați direct ca ofițeri SRI.

Academia Națională de Informații va organiza și studii postuniversitare de educație permanentă dedicate formării ofițerilor de informații, atât pentru profilul operativ, cât și pentru cel analitic. Cei admiși vor fi încadrați în funcție la începutul programului de formare.

Elevii de clasa a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat pot opta și pentru studii universitare de licență pe locuri alocate SRI în instituții civile de învățământ superior, precum Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai sau alte universități din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Târgu Mureș. Oferta completă de școlarizare este publicată de SRI.

Pe lângă cariera de ofițer operativ sau analist, Serviciul Român de Informații recrutează și specialiști lingviști, experți în IT și securitate cibernetică, personal administrativ în domenii precum financiar, logistică sau resurse umane, precum și luptători pentru brigada antiteroristă.