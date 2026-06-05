Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că instituția a derulat procedura de negociere și a atribuit acordul-cadru pentru platforma integrată de securitate cibernetică realizată de Digi România. Precizările vin după ce, anterior, SRI indicase că selecția furnizorului s-a desfășurat în cadrul mecanismului coordonat de Cancelaria prim-ministrului, poziție contestată public de premierul interimar Ilie Bolojan.

Într-un comunicat transmis vineri, Serviciul Român de Informații a prezentat detalii despre procesul prin care a fost atribuit contractul finanțat prin programul european SAFE.

Instituția a anunțat că programul se desfășoară „sub coordonarea” Cancelariei prim-ministrului, în baza prevederilor OUG nr. 62/2025, însă a precizat că atribuirea contractelor pentru proiectele aflate în responsabilitatea sa este realizată de SRI.

Potrivit instituției, procesul a inclus identificarea necesităților, consultarea pieței și elaborarea documentației de atribuire.

„Așa cum au procedat toate autoritățile publice împuternicite să efectueze achiziții în cadrul Instrumentului SAFE, SRI:

• a identificat necesitățile și obiectivele achiziției, prin raportare la atribuțiile legale ale instituției, dar și la obiectivele programului SAFE;

• a realizat consultarea pieței, pentru a identifica soluțiile tehnice și financiare;

• a elaborat documentația de atribuire.”

Serviciul a anunțat că documentul de analiză a fost transmis ulterior spre examinare și aprobare Grupului de lucru interinstituțional, Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Parlamentului, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.

„În aplicarea prevederilor art. 19 din Instrumentul SAFE și conform prevederilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 62/2025, SRI a desfășurat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și a atribuit acordul-cadru către operatorul economic Digi România”.

Precizările publicate vineri apar după schimbul de poziții dintre SRI și Guvern privind responsabilitatea selectării furnizorului.

În prima reacție publică referitoare la contractul de aproximativ 196 de milioane de euro, Serviciul a transmis că procedura s-a desfășurat în cadrul mecanismului coordonat de Cancelaria prim-ministrului.

Ulterior, premierul interimar Ilie Bolojan a respins ideea unei implicări a Guvernului în negocierea sau atribuirea contractului.

Într-o intervenție la Euronews, Ilie Bolojan a declarat că Executivul nu a avut un rol în negocierile dintre autoritățile contractante și furnizori.

Înaintea citatului, premierul a explicat că grupul de lucru constituit la nivel guvernamental a verificat respectarea destinației fondurilor și a valorii alocate, fără a interveni în negocieri.

„După ce, deci, fiecare a negociat contractul, la final, au venit cu suma respectivă, cu contractorul și, în grupul de lucru la nivel de Guvern, care integrează toate aceste proceduri, s-a dat o aprobare finală, care a însemnat că se verifică dacă destinația sumei alocate a fost respectată și suma în cuantum, dar acest grup de lucru nu a avut nicio ingerință în aceste negocieri, care au fost purtate direct, și nici Guvernul nu a avut niciun fel de discuție pe tema asta, nici eu personal, și pur și simplu am aflat doar din presă vizavi de cine a semnat acest contract”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a mai afirmat că instituțiile implicate în programul SAFE ar trebui să ofere explicații publice detaliate pentru a elimina neclaritățile apărute în spațiul public.

Discuția privind atribuirea contractului a început după apariția unor explicații diferite venite din partea instituțiilor implicate. Miercuri, reprezentanți ai Guvernului au transmis pentru Hotnews că SRI a propus proiectul și a avut atribuțiile privind modalitatea de achiziție.

Joi, într-un comunicat, Serviciul Român de Informații a anunțat că întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei prim-ministrului și că selecția furnizorilor este realizată în cadrul grupului de lucru coordonat de șeful Cancelariei.

În aceeași seară, Ilie Bolojan a declarat că încheierea contractului dintre SRI și Digi nu are legătură cu Guvernul României.

Comunicatul transmis vineri de SRI adaugă însă că instituția a desfășurat procedura de negociere și a atribuit acordul-cadru către Digi România.