ANAF pregătește o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a TVA datorate de firmele care nu depun decontul de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300). Fiscul va utiliza informații din sistemele RO e-TVA, RO e-Factura și RO e-Case de marcat pentru a estima obligațiile fiscale. Dacă va fi aprobat de conducerea ANAF și publicat în Monitorul Oficial, noul mecanism se va aplica pentru perioadele fiscale începând cu operaționalizarea Sistemului informatic național RO e-TVA, respectiv din iulie 2024.

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA au obligația de a depune decontul de taxă până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale. Dacă acest termen este depășit, iar contribuabilul nu depune declarația nici după înștiințarea transmisă de ANAF, autoritatea fiscală poate stabili din oficiu obligațiile fiscale.

Noua procedură ar urma să fie aplicată lunar tuturor contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligația de depunere a decontului de TVA după expirarea termenului legal.

Spre deosebire de procedura aflată în vigoare, care estimează TVA pe baza declarațiilor depuse în anii anteriori, noul sistem va utiliza datele disponibile în „Decontul precompletat RO e-TVA”, precum și informațiile din sistemele RO e-Factura, RO e-Case de marcat electronice și din alte evidențe fiscale.

Pe baza acestor informații, organele fiscale vor estima taxa colectată pentru fiecare perioadă fiscală în care contribuabilul nu a depus decontul.

Proiectul arată că autoritatea fiscală nu deține toate informațiile necesare pentru a stabili destinația bunurilor și serviciilor achiziționate de contribuabili. Din acest motiv, nu poate estima integral TVA deductibilă.

Pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale, proiectul propune ca TVA deductibilă să fie calculată la 50% din totalul taxei deductibile, având în vedere și limitările prevăzute de Codul fiscal pentru anumite categorii de cheltuieli, inclusiv cele legate de vehicule utilizate și în scop personal.

Potrivit proiectului, organul fiscal va emite decizia de impunere din oficiu numai dacă diferența dintre TVA colectată și TVA dedusă depășește 20 de lei.

În cazurile în care suma este mai mică de acest prag, Codul de procedură fiscală permite renunțarea la stabilirea creanței fiscale și nu se emite decizie de impunere.

Proiectul stabilește și pașii procedurali prin care contribuabilii pentru care urmează să fie emisă o decizie de stabilire din oficiu a taxei își pot exercita dreptul de a fi ascultați înainte de finalizarea procedurii.

Noul ordin trebuie aprobat de conducerea ANAF și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.