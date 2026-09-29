Parchetul European (EPPO) a desfășurat o acțiune de amploare în 19 state, printre care se numără și România. Anchetatorii vizează o rețea infracțională suspectată că a plasat pe piață peste un milion de telefoane mobile uzate, oferindu-le clienților drept dispozitive complet noi. Paguba estimată pentru cetățenii din spațiul comunitar depășește suma de 300 de milioane de euro, conform Mediafax.

Investigația de mare amploare, purtând numele de cod „Troia”, a mobilizat peste 1.770 de cadre din structurile de poliție, inspecție fiscală și vamă. În cadrul intervențiilor au fost derulate peste 160 de percheziții și ridicări de materiale probatorii, finalizate cu arestarea a șapte persoane. Coordonarea acțiunilor a fost asigurată de biroul EPPO din Köln, Germania, activitățile fiind inițiate în cursul zilei de sâmbătă, conform datelor furnizate marți de Parchetul European.

Descinderile au avut loc în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos, în timp ce în Regatul Unit s-a desfășurat audierea unui martor.

Măsurile privative de libertate au vizat șapte indivizi din Austria, Germania și Spania, printre aceștia aflându-se și presupusii conducători ai rețelei. Oamenii legii au reconstruit traseul prin care echipamentele electronice erau reasamblate din componente second-hand în centre din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.

Echipamentele erau ulterior supuse unor procese de curățare și reambalare meticulos executate pentru a reproduce aspectul unor produse sigilate. Marfa era expediată inițial către Țările de Jos, de unde lua calea unor spații de depozitare din Germania. Ulterior, telefoanele ajungeau la cumpărătorii finali din întreaga Uniune Europeană prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Estimările EPPO indică faptul că prin această metodă au fost comercializate peste un milion de unități, generând daune consumatorilor evaluate la cel puțin 300 de milioane de euro.

Ancheta nu se limitează doar la înșelarea cumpărătorilor privind starea produselor. Procurorii au identificat și un mecanism paralel de fraudare a TVA-ului, care a adus pierderi bugetare de peste 30 de milioane de euro mai multor state membre UE. Începând cu anul 2018, mai multe societăți comerciale de tip paravan, înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția, au utilizat ilegal schema taxării pe marjă.

Acest regim fiscal permite achitarea TVA-ului exclusiv pentru adaosul comercial aplicat la revânzare, în situația în care taxa a fost deja achitată la prima tranzacție. Întrucât telefoanele vizate erau comercializate ca fiind noi, taxa trebuia calculată și virată pentru întreaga valoare de vânzare. Nerespectarea acestei obligații a generat găuri fiscale majore în țările unde s-au efectuat vânzările.

Verificările au fost declanșate în urma unei sesizări formulate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), iar la derularea operațiunilor au participat Europol, Eurojust și diverse instituții de aplicare a legii la nivel național.