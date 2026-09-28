Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au aprobat luni planurile pentru cinci proiecte paneuropene de apărare. Aceste inițiative majore vizează măsuri de securitate în spațiu, pe mare, în aer și împotriva dronelor, urmând să devină eligibile pentru finanțare directă din partea UE, conform Reuters.

Proiectele europene de apărare de interes comun (EDPCI) oferă cadrul prin care țările europene pot colabora la inițiative militare de anvergură. Acestea ar fi fost mult prea complexe sau dificil de dezvoltat de către un singur stat membru, după cum a precizat Consiliul Uniunii Europene în comunicatul oficial prin care a anunțat decizia.

Cele cinci proiecte care au primit undă verde pentru finanțare pun un accent deosebit pe dezvoltarea capacităților de război cu drone și împotriva dronelor (DECODER), dar și pe protejarea directă a flancului estic al Europei (Eastern Flank Watch).

Propuși inițial de Comisia Europeană în luna iulie, acești piloni strategici includ un proiect integrat de apărare maritimă și a fundului mării (ISMD), o inițiativă de apărare aeriană, antirachetă și de avertizare timpurie (EU-FIAMD), precum și un pachet dedicat apărării spațiale (SPACE).

„Lucrând îndeaproape cu partenerii noştri, Norvegia şi Ucraina, luăm împreună măsuri decisive pentru a proteja spaţiul, cerul nostru, mările noastre, cablurile submarine şi cetăţenii noştri care depind de acestea”, a declarat într-un comunicat Helen McEntee, ministrul apărării din Irlanda - ţara care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

România joacă un rol activ în această nouă arhitectură de securitate regională. Țara noastră se numără printre statele participante la toate cele cinci proiecte aprobate, acoperind întreaga gamă de capabilități: de la drone, sisteme antidronă și apărare maritimă, până la tehnologie spațială, scuturi aeriene antirachetă și consolidarea nemijlocită a flancului estic.

Bugetul inițial alocat în cadrul Programului european pentru industria de apărare al Uniunii se ridică la 325 de milioane de euro pentru EDPCI. Reprezentanții europeni au subliniat că există posibilitatea ca în viitor să fie deblocate fonduri suplimentare pentru aceste obiective strategice.