Partidul Național Liberal (PNL) a reacționat ferm în urma deciziei luate de Curtea de Apel București, prin care au fost suspendate toate cele 11 hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan și atacate în instanță de social-democrați. Reprezentanții PNL susțin că aceste măsuri vizau în mod direct sprijinirea persoanelor cu dizabilități, integrarea tinerilor pe piața muncii, precum și îndeplinirea unor jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reprezentanții PNL au subliniat că respectă hotărârea judecătorească, însă arată cu degetul spre opoziție pentru consecințele sociale și economice provocate de acest demers juridic.

„Partidul Național Liberal respectă decizia Curții de Apel București privind suspendarea hotărârilor de guvern contestate de PSD și susține demersurile legale pe care Guvernul Bolojan le va utiliza pentru apărarea acestor acte normative. Responsabilitatea politică pentru declanșarea procedurilor care au dus la suspendarea lor aparține însă PSD”, a transmis PNL într-un comunicat.

Liberalii susțin că atacarea în instanță a actelor normative afectează direct stabilitatea economică a țării și categoriile defavorizate, transformând activitatea administrativă într-un spațiu de luptă electorală.

„PSD dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan. Măsurile blocate de social-democrați afectează persoane cu dizabilități, tineri și fondurile europene ale României”, susține PNL.

Potrivit comunicatului emis de formațiunea liberală, suspendarea actelor normative riscă să blocheze pachetele de sprijin destinate persoanelor adulte cu dizabilități și programele care vizau integrarea tinerilor neangajați.

Conducerea PNL avertizează că blocajul creat în instanță pune sub semnul întrebării respectarea angajamentelor asumate de România în fața partenerilor europeni.

„Practic, PSD încearcă să obțină în instanță ceea ce nu a reușit să obțină în plan politic. În loc să vină cu soluții pentru România, conducerea acestui partid preferă să transforme instanțele într-un nou câmp de confruntare politică. Hotărârile atacate nu sunt simple acte administrative. Ele pun în aplicare măsuri prin care România își îndeplinește angajamentele europene, sprijină integrarea persoanelor adulte cu dizabilități, facilitează accesul tinerilor fără loc de muncă pe piața muncii și permit funcționarea unor politici publice esențiale”, a adăugat Partidul Național Liberal.

Printre actele normative blocate se numără și hotărârea privind beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție, de care depindeau mii de cetățeni.

„Blocarea acestor măsuri pune în pericol un program esențial pentru o categorie vulnerabilă de români”, mai arată PNL, precizând că numai prin această măsură erau vizate peste 5.400 de persoane adulte cu dizabilități.

Decizia instanței vine după ce Curtea de Apel București a suspendat recent ultimele cinci hotărâri contestate de PSD, completând seria de șase acte normative blocate în prima etapă de instanță, toate purtând semnătura Executivului condus de Ilie Bolojan.