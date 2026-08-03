Farage propune returnarea migranților în Franța cu ajutorul Marinei Regale

Nigel Farage a anunțat că un viitor guvern condus de Reform UK ar folosi Royal Marines și Royal Navy pentru a intercepta ambarcațiunile cu migranți care traversează Canalul Mânecii și pentru a-i returna în Franța, chiar dacă Parisul nu ar accepta inițial această măsură. Planul, denumit Operation Fortress, a fost prezentat ca o soluție pentru reducerea migrației ilegale și prevenirea tragediilor pe mare, potrivit Daily Express.

Propunerea vine în contextul numărului ridicat de traversări ilegale ale Canalului Mânecii și al dezbaterilor tot mai intense din Regatul Unit privind controlul frontierelor.

Liderii Reform UK susțin că măsura ar respecta dreptul internațional și ar descuraja rețelele de trafic de migranți.

Potrivit planului prezentat de Nigel Farage și de purtătorul de cuvânt pentru afaceri interne al partidului, Zia Yusuf, ar urma să fie creată o comandă militară integrată care să reunească Royal Navy, Royal Marines, Royal Air Force, armata britanică și serviciile de informații.

Operațiunea ar avea ca obiectiv monitorizarea permanentă a Canalului Mânecii și interceptarea tuturor ambarcațiunilor care încearcă să ajungă ilegal în Marea Britanie.

Zia Yusuf a declarat că politica partidului este clară și că persoanele care pleacă din Franța pentru a intra ilegal în Regatul Unit vor fi returnate în Franța. Potrivit acestuia, guvernul britanic ar prefera ca migranții să fie debarcați într-un port francez și predați autorităților locale, însă, în lipsa unui acord, ar exista și varianta de a-i transporta înapoi pe plajele franceze.

Nigel Farage susține că planul are un caracter umanitar și că urmărește reducerea riscului unor accidente grave pe mare.

„Aceste bărci gonflabile transportă din ce în ce mai multe persoane. Am văzut recent o ambarcațiune cu 165 de oameni la bord, iar cele cu 90-100 de persoane au devenit obișnuite. Este surprinzător că nu am asistat recent la o tragedie cu un număr foarte mare de victime”, a afirmat liderul Reform UK.

El consideră că interceptarea și returnarea migranților către cel mai apropiat stat sigur se încadrează în prevederile dreptului internațional maritim, chiar dacă autoritățile franceze nu ar privi favorabil această abordare.

Farage a mai susținut că locuitorii din zone precum Dunkerque, Calais sau Wimereux sunt afectați de activitatea rețelelor de trafic de persoane și că rezolvarea problemei ar reprezenta un beneficiu și pentru Franța.

Conform planului prezentat de Reform UK, navele de patrulare din clasa River ale Royal Navy ar intercepta ambarcațiunile cu migranți înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul britanic.

Migranții ar fi preluați la bordul navelor militare, unde ar primi apă, hrană și o evaluare medicală, după care ar fi escortați înapoi în Franța sau Belgia. Formațiunea politică precizează că nu intenționează să folosească metoda controversată a „pushback-urilor”, prin care bărcile sunt împinse sau remorcate înapoi pe mare.

În cadrul operațiunii ar putea fi utilizate și nave din clasa Bay pentru transportul temporar al persoanelor interceptate.

Reform UK afirmă că militarii ar putea recurge la forță letală doar în situații de legitimă apărare sau pentru protejarea altor persoane în cazul unei amenințări iminente la adresa vieții.

Zia Yusuf a declarat că astfel de situații ar putea include cazurile în care serviciile britanice de informații confirmă prezența unor persoane suspectate de implicare în activități teroriste sau a unor membri ai rețelelor de trafic de persoane.

Partidul consideră că probabilitatea unei confruntări între forțele britanice și cele franceze este foarte redusă, argumentând că Franța și Regatul Unit sunt aliați în NATO și că operațiunea ar avea un caracter umanitar.