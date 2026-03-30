Rusia amenință că va „scufunda” navele de război ale NATO implicate în „piraterie”

Rusia a lansat un avertisment îngrijorător, sugerând că ar putea să „scufunde” nave ale Marinei Regale Britanice, ca răspuns la acțiunile Marii Britanii de a intercepta, verifica și reține vase asociate așa-numitei „flote din umbră” a lui Vladimir Putin, informează the-express.com.

Mai exact, Rusia a reacționat dur la încercările Marii Britanii de a intercepta nave din flota sa, calificând aceste acțiuni drept „piraterie” și amenințând că va scufunda navele de război NATO implicate. Declarațiile vin în contextul în care Ucraina continuă să lovească ținte militare și infrastructură petrolieră rusească.

Mai mult, oficialii de la Moscova au avertizat că intervențiile occidentale asupra navelor rusești nu vor rămâne fără consecințe. Televiziunea de stat, strâns legată de Kremlin, a sugerat chiar posibile atacuri cu rachete ca răspuns.

„Trebuie să le transmitem clar că vom recurge la toate mijloacele disponibile, nu doar la desfășurarea navelor în zonă. Pot fi folosite și aeronave sau rachete. Suntem obligați să combatem pirateria globală”, a mai adăugat Soloviov.

Premierul britanic, Keir Starmer, a confirmat că forțele speciale ale Regatului Unit au primit autorizația de a intercepta și reține nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, folosită frecvent pentru transportul de petrol prin Canalul Mânecii, în pofida sancțiunilor internaționale.

În replică, prezentatorul de televiziune rus Vladimir Soloviov, a declarat: „Recunoaștem că navele britanice au primit ordine din partea Coroanei de a confisca nave comerciale. Vom combate pirateria”.

Soloviov a luat în derâdere capacitatea limitată a Marinei Regale: „Avem un distrugător lângă Cipru și unul dintre cele două portavioane britanice ale Marii Britanii. Mă întreb, după ce vom scufunda primele două nave, câte vor mai rămâne?”

Istoricul Andrei Sidorov a intervenit, menționând numele navelor: „Mai întâi Dragonul, apoi Prințul de Wales, și asta e tot.” Soloviov a completat: „Exact, nu sunt multe, nu-i așa?” și a concluzionat că Regatul Unit „nu mai stăpânește mările” și că „timpul său a expirat”.

În paralel, experții notează că multe dintre navele din „flota din umbră” sunt vechi, fără asigurare și considerate potențial nesigure. După declarația lui Starmer, s-a observat că unele dintre aceste nave și-au modificat rutele, evitând Canalul Mânecii și tranzitând ape aflate sub jurisdicție irlandeză.

Avertismentul venit din Moscova a coincis cu o serie de atacuri ucrainene asupra teritoriului rus, provocând neliniște printre susținătorii Kremlinului. Operațiunile cu drone, care s-au întins pe aproximativ patru ore, au vizat portul Taganrog de la Marea Azov, unde se află compania aeronautică Beriev, responsabilă cu întreținerea aeronavelor de avertizare timpurie A-50U ale Rusiei.

Autoritățile locale au declarat stare de urgență în orașul din regiunea Rostov, după ce o persoană și-a pierdut viața, iar mai multe clădiri rezidențiale și o școală au fost avariate. Evacuări au fost organizate în proximitatea zonei principale de impact.

În același timp, o importantă oțelărie din Alchevsk, Luhansk, aflat sub control rus, a fost atacată, iar explozii au fost semnalate și la uzina chimică „KuibișhevAzot” din Togliatti, regiunea Samara, marcând al doilea incident de acest fel în ultimele săptămâni.

De asemenea, principalul terminal de export de petrol Ust-Luga, în regiunea Leningrad, a continuat să ardă după mai multe zile de atacuri, afectând grav capacitatea Rusiei de a obține venituri din exportul de țiței – o sursă vitală pentru finanțarea operațiunilor sale militare.