Rusia își valorifică capacitățile spațiale pentru a desfășura operațiuni de recunoaștere care vizează instalații militare ale Statelor Unite și ale partenerilor acestora din Orientul Mijlociu și zona Golfului Persic, acționând în sprijinul intereselor Iranului, informează united24media.

Președintele Ucrainei,Volodimir Zelenski, a dezvăluit existența unei operațiuni extinse de monitorizare din spațiu, desfășurată de Rusia și orientată către infrastructuri strategice din Occident. Liderul de la Kiev a prezentat detalii despre o campanie de supraveghere orbitală, bazată pe informații furnizate de serviciile de informații ucrainene.

Mai exact, potrivit acestor date, sateliții ruși au realizat, timp de trei zile consecutive, la finalul lunii martie, imagini ale unor obiective considerate de importanță majoră. Au fost vizate instalația militară comună americano-britanică de la Diego Garcia, din Oceanul Indian, Aeroportul Internațional din Kuweit și segmente ale câmpului petrolier Greater Burgan.

Operațiunea a continuat în ziua următoare, atunci când în atenția sistemelor de recunoaștere s-a aflat baza aeriană „Prince Sultan” din Arabia Saudită. Pe 26 martie, aria de interes s-a extins și mai mult, incluzând câmpul petrolier și de gaze Shaybah, tot din Arabia Saudită, baza aeriană Incirlik din Turcia și baza Al Udeid din Qatar.

Folosind aceste informații, Zelenski a subliniat riscurile pe care, în opinia sa, Moscova le generează la nivel global. El a criticat în mod direct inițiativele internaționale recente care vizează relaxarea sancțiunilor economice impuse Rusiei.

Liderul ucrainean a atras atenția că pe lista țintelor monitorizate nu se regăsesc obiective din Ucraina, ridicând semne de întrebare asupra celor care susțin diminuarea presiunii asupra unui stat pe care îl consideră agresor, în condițiile în care acesta continuă să colecteze și să transmită informații sensibile despre baze militare occidentale din Orientul Mijlociu.

„Nu există obiective ucrainene pe această listă. Dar cine pe cine ajută ridicând sancțiunile asupra unui agresor care câștigă bani zilnic și transmite informații relevante cu privire la atacurile asupra bazelor americane, din Orientul Mijlociu, britanice și americano-britanice?”, a explicat Zelenski.

O investigație independentă realizată de Militarnyi a confirmat aceste informații prin corelarea mai multor surse. Analizând datele furnizate de platforme open-source specializate în monitorizarea orbitelor, publicația a identificat că un satelit rusesc de tip radar cu apertură sintetică (SAR), denumit „Neutron” (Kosmos 2553), a survolat baza Diego Garcia de două ori în data de 24 martie.

În mod oficial, autoritățile de la Moscova descriu „Neutronul” ca fiind un dispozitiv destinat testării efectelor radiațiilor asupra tehnologiei spațiale. Cu toate acestea, evaluările serviciilor occidentale de informații, coroborate cu observațiile independente din domeniul spațial, sugerează că satelitul are capacități avansate de recunoaștere.

Potrivit Militarnyi, caracterul clasificat al misiunii face ca specificațiile tehnice exacte să rămână necunoscute publicului. Totuși, există indicii că platforma ar avea la bază modelul „Kondor”, echipat cu un radar SAR în banda S, capabil să genereze imagini cu o rezoluție cuprinsă între 1 și 2 metri pe o suprafață de 10 până la 20 de kilometri, inclusiv în condiții de acoperire densă cu nori.

Descoperirea scoate în evidență amploarea capabilităților orbitale pe care Kremlinul le utilizează în prezent pentru a sprijini Teheranul. Rusia dispune de o infrastructură spațială considerabilă, alcătuită din cel puțin 17 sateliți optici, cinci sateliți radar cu apertură sintetică (SAR) și opt platforme dedicate interceptării informațiilor electronice (SIGINT). Acest arsenal este completat de un număr neprecizat de sateliți civili cu utilizare duală.

Informațiile privind activitatea de supraveghere din spațiu confirmă, totodată, avertismentele lansate recent de diplomați europeni despre intensificarea cooperării dintre Moscova și Teheran. Cu doar câteva zile înainte, ministrul german de externe, Johann Wadephul, declara că Rusia oferă sprijin activ Iranului în procesul de identificare a unor potențiale ținte.

Schimbul de date, care include, potrivit noilor indicii, imagini satelitare de înaltă rezoluție ale bazelor americane și ale aliaților acestora, este interpretat ca parte a unei strategii deliberate a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Scopul ar fi escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, prin amplificarea presiunii asupra forțelor americane, în vederea deturnării atenției și resurselor occidentale de la războiul declanșat de Rusia în Ucraina.