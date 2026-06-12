Social

Facebook, Instagram și WhatsApp au picat. Ce probleme întâmpină utilizatorii

Comentează știrea
Facebook, Instagram și WhatsApp au picat. Ce probleme întâmpină utilizatoriiFacebook. Sursa foto Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Utilizatorii Facebook, Instagram și WhatsApp au întâmpinat dificultăți de acces vineri după-amiază, în contextul unor probleme tehnice care au afectat platformele deținute de Meta. Numeroase sesizări indică faptul că Facebook nu poate fi accesat în mod normal, atât prin intermediul aplicației mobile, cât și al versiunii web. În același timp, utilizatorii Instagram și WhatsApp au raportat probleme similare.

Probleme de conectare și funcționare la Facebook, Instagram și WhatsApp

Primele sesizări privind disfuncționalitățile au apărut în cursul după-amiezii, când utilizatorii au raportat probleme de conectare și utilizare a platformelor. Numărul reclamațiilor a crescut rapid, potrivit datelor centralizate de Downdetector.

Recent, Meta a anunțat o modificare importantă a modului în care utilizează datele utilizatorilor, extinzând sursele de informații folosite pentru personalizarea conținutului afișat pe Facebook și Instagram. Astfel, pe lângă activitatea desfășurată în cadrul platformelor, compania va integra și date provenite din interacțiunile utilizatorilor cu site-uri, aplicații și servicii partenere, inclusiv cumpărături online sau utilizarea unor jocuri mobile.

Ce urmează

Noua lege a salarizării în Sănătate. Medicii primari ajung la 16.400 lei salariu de bază
Noua lege a salarizării în Sănătate. Medicii primari ajung la 16.400 lei salariu de bază
Scînteia lui Dej despre asasinarea lui Kennedy: trezeşte suspiciune că forţe politice sumbre au fost implicate în asasinarea preşedintelui şi apoi în uciderea asasinului.
Scînteia lui Dej despre asasinarea lui Kennedy: trezeşte suspiciune că forţe politice sumbre au fost implicate în asasinarea preşedintelui şi apoi în uciderea asasinului.

Datele colectate de la partenerii de publicitate erau deja folosite pentru afișarea reclamelor personalizate. Noua politică prevede însă utilizarea acestor informații și pentru configurarea feed-urilor algoritmice, precum și pentru adaptarea răspunsurilor oferite de asistentul de inteligență artificială al companiei.

Potrivit Meta, schimbarea nu presupune colectarea unor categorii suplimentare de date, ci valorificarea informațiilor pe care partenerii le transmit deja prin instrumentele de monitorizare și analiză puse la dispoziție de companie.

În practică, activități precum achiziționarea unui produs dintr-un magazin online sau utilizarea unei aplicații conectate la ecosistemul Meta pot influența recomandările și conținutul afișat ulterior pe Facebook și Instagram.

Alte schimbări anunțate de Meta

Compania a anunțat și simplificarea setărilor privind gestionarea datelor externe. Cele două opțiuni existente până acum vor fi reunite într-o singură setare, denumită „Activity from other businesses”. Utilizatorii care nu doresc ca activitatea desfășurată în afara platformelor să fie utilizată pentru personalizarea feed-ului sau a funcțiilor bazate pe inteligență artificială vor putea dezactiva manual această opțiune din meniul de configurare al contului.

Noua abordare va fi aplicată la nivel global, inclusiv în Uniunea Europeană, în contextul disputelor dintre Meta și autoritățile europene privind regulile de protecție a datelor și concurența digitală.

Facebook a picat și la începutul lunii martie

Problemele tehnice de vineri nu sunt un caz izolat pentru platformele Meta. La începutul lunii martie, Facebook a fost afectat de o întrerupere semnificativă, care a împiedicat accesul utilizatorilor la conturi și la principalele funcționalități ale rețelei sociale. La acel moment, numeroși utilizatori din mai multe țări au raportat dificultăți de autentificare.

Stiri calde

18:08 - Ultima decizie a Guvernului demis Bolojan: salarii mai mari cu 6,5% și peste 1.000 de angajări în zeci de companii p...

18:00 - Queen’s Club: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate înaintea sferturilor

17:50 - Noi dosare desecretizate de Pentagon: ce conțin rapoartele despre obiectele misterioase observate pe cer

17:38 - A emigrat în Canada la 18 ani și a făcut carieră în multinaționale. Descendentul unui domnitor, propus ministru al Cu...

17:37 - Drum mai rapid spre Bulgaria. Plata online a taxei de la Giurgiu–Ruse devine disponibilă

17:28 - Ronald Reagan și discursul din 12 iunie 1987 care a făcut istorie

HAI România!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

România mai poate fi salvată?

România mai poate fi salvată?

Proiecte speciale