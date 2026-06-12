Utilizatorii Facebook, Instagram și WhatsApp au întâmpinat dificultăți de acces vineri după-amiază, în contextul unor probleme tehnice care au afectat platformele deținute de Meta. Numeroase sesizări indică faptul că Facebook nu poate fi accesat în mod normal, atât prin intermediul aplicației mobile, cât și al versiunii web. În același timp, utilizatorii Instagram și WhatsApp au raportat probleme similare.

Primele sesizări privind disfuncționalitățile au apărut în cursul după-amiezii, când utilizatorii au raportat probleme de conectare și utilizare a platformelor. Numărul reclamațiilor a crescut rapid, potrivit datelor centralizate de Downdetector.

Recent, Meta a anunțat o modificare importantă a modului în care utilizează datele utilizatorilor, extinzând sursele de informații folosite pentru personalizarea conținutului afișat pe Facebook și Instagram. Astfel, pe lângă activitatea desfășurată în cadrul platformelor, compania va integra și date provenite din interacțiunile utilizatorilor cu site-uri, aplicații și servicii partenere, inclusiv cumpărături online sau utilizarea unor jocuri mobile.

Ce urmează

Datele colectate de la partenerii de publicitate erau deja folosite pentru afișarea reclamelor personalizate. Noua politică prevede însă utilizarea acestor informații și pentru configurarea feed-urilor algoritmice, precum și pentru adaptarea răspunsurilor oferite de asistentul de inteligență artificială al companiei.

Potrivit Meta, schimbarea nu presupune colectarea unor categorii suplimentare de date, ci valorificarea informațiilor pe care partenerii le transmit deja prin instrumentele de monitorizare și analiză puse la dispoziție de companie.

În practică, activități precum achiziționarea unui produs dintr-un magazin online sau utilizarea unei aplicații conectate la ecosistemul Meta pot influența recomandările și conținutul afișat ulterior pe Facebook și Instagram.

Compania a anunțat și simplificarea setărilor privind gestionarea datelor externe. Cele două opțiuni existente până acum vor fi reunite într-o singură setare, denumită „Activity from other businesses”. Utilizatorii care nu doresc ca activitatea desfășurată în afara platformelor să fie utilizată pentru personalizarea feed-ului sau a funcțiilor bazate pe inteligență artificială vor putea dezactiva manual această opțiune din meniul de configurare al contului.

Noua abordare va fi aplicată la nivel global, inclusiv în Uniunea Europeană, în contextul disputelor dintre Meta și autoritățile europene privind regulile de protecție a datelor și concurența digitală.

Problemele tehnice de vineri nu sunt un caz izolat pentru platformele Meta. La începutul lunii martie, Facebook a fost afectat de o întrerupere semnificativă, care a împiedicat accesul utilizatorilor la conturi și la principalele funcționalități ale rețelei sociale. La acel moment, numeroși utilizatori din mai multe țări au raportat dificultăți de autentificare.