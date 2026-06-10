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Meta a anunțat cea mai importantă schimbare de algoritm din ultimii ani pentru Facebook și Instagram

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Meta a anunțat cea mai importantă schimbare de algoritm din ultimii ani pentru Facebook și InstagramFacebook. Sursa foto Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a anunțat o schimbare majoră de politică privind datele utilizatorilor. De acum, conținutul afișat în feed-urile personalizate va fi construit și pe baza activității din afara platformelor: cumpărături online, jocuri mobile sau orice altă interacțiune cu partenerii de publicitate ai companiei. Schimbarea se extinde la nivel global, inclusiv în Uniunea Europeană.

Ce se schimbă concret

Meta folosea deja datele colectate de la partenerii de publicitate,  precum jocurile pe care le joci sau achizițiile făcute pe alte site-uri, pentru targetarea cu reclame. Acum, aceleași informații vor fi folosite și pentru personalizarea feed-ului algoritmic și a răspunsurilor asistentului de inteligență artificială. „Nu începem să colectăm informații în plus, ci vom folosi informațiile pe care alte companii ni le trimit deja pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor", se arată într-un comunicat de presă al Meta.

Cu alte cuvinte, dacă ai cumpărat recent un produs dintr-un magazin online sau ai jucat un joc pe mobil, iar acel magazin sau joc comunică date către Meta prin instrumentele de tracking ale companiei, acele informații vor influența direct ce conținut îți este afișat pe Facebook și Instagram.

Instagram

Instagram. Sursa foto: Freepik

O setare unificată, mai greu de găsit

Meta înlocuiește cele două setări existente,  „Your activity off Meta technologies" și „Activity from other businesses" ,  cu o singură setare redenumită „Activity from other businesses". Utilizatorii care nu doresc ca activitatea lor externă să influențeze feed-ul și răspunsurile AI pot dezactiva această opțiune din setările contului. Opțiunea se găsește însă în meniurile de configurare ale platformelor, unde va trebui debifată manual.

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Și asistentul AI Meta, alimentat cu aceleași date

Noutatea nu se oprește la feed. Meta va folosi datele din afara platformelor și pentru a personaliza răspunsurile asistentului său de inteligență artificială, extinzând astfel aria de utilizare a informațiilor colectate de la parteneri.

Situația în Uniunea Europeană

Schimbarea vine într-un context tensionat în Europa. În aprilie 2025, Comisia Europeană a emis o decizie finală prin care modelul „subscription for no ads" al Meta nu respectă cerințele DMA și a impus o amendă de 200 de milioane de euro. Meta a contestat decizia pe 4 iulie 2025. Cu toate acestea, noua politică privind datele externe se va aplica și în UE, iar utilizatorii europeni vor beneficia de aceeași opțiune de dezactivare.

Cum te protejezi

Dacă nu dorești ca Meta să folosească activitatea ta din afara platformelor pentru a-ți personaliza feed-ul, pașii sunt:

-Intră în Setările contului de Facebook sau Instagram -Caută opțiunea „Activity from other businesses" -Dezactivează-o

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