Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială aduce în prim-plan o problemă ecologică de proporții globale, adesea trecută cu vederea în mijlocul entuziasmului general. Un nou raport publicat de Organizația Națiunilor Unite arată că proiecțiile actuale privind consumul de resurse al centrelor de date sunt alarmante, conform Live Science.

Experții estimează că până la sfârșitul acestui deceniu, consumul energetic generat de AI s-ar putea dubla. Această ascensiune ar însemna că tehnologia va absorbi aproximativ 3% din totalul electricității mondiale. Poluarea rezultată ar fi echivalentă cu emisiile totale de dioxid de carbon ale Regatului Unit, în timp ce sistemele de răcire ar epuiza o cantitate de apă mai mare decât necesarul anual de apă potabilă al întregii populații de pe glob.

În spațiul public și în discursul marilor companii tech se promovează intens ideea că optimizarea algoritmilor și eficientizarea hardware-ului vor diminua treptat necesarul de resurse. Totuși, documentul ONU demontează această logică aparent solidă, încadrând-o în categoria capcanelor conceptuale. Istoria economică demonstrează că o mai mare eficiență nu conduce automat la economisire, ci din contra.

Acest fenomen este guvernat de un principiu cunoscut sub numele de paradoxul Jevons. Teoria, formulată inițial de economistul William Stanley Jevons în secolul al XIX-lea în contextul utilizării cărbunelui în Anglia, arată că atunci când progresul tehnologic sporește eficiența unei resurse și îi scade prețul, consumul general crește masiv în loc să scadă.

Pe măsură ce rularea modelelor AI devine mai accesibilă din punct de vedere financiar și mai atractivă pentru companii, numărul aplicațiilor practice și volumul de utilizare vor exploda, anulând complet economiile teoretice de energie.

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, raportul oferă o serie de date comparatice concrete. Chiar de anul trecut, infrastructura globală de date consuma o quantitate de energie electrică similară cu cea a Arabiei Saudite, țară aflată pe poziția a unsprezecea în topul consumatorilor mondiali.

Dacă prognozele de dublare a consumului se vor adeveri până în anul 2030, neutralizarea amprentei de carbon rezultate ar necesita plantarea și creșterea a 6,7 miliarde de copaci pe o perioadă de zece ani. Mai mult, centrele de date ar absorbi aproximativ 9,3 trilioane de litri de apă și ar ocupa suprafețe de teren de aproape zece ori mai mari decât aria metropolitană a orașului Mexico City.

Pe lângă presiunea uriașă asupra ecosistemelor, raportul ONU pune accentul pe o inechitate structurală profundă în distribuția beneficiilor și costurilor acestei revoluții tehnologice. În prezent, doar 32 de state din întreaga lume dețin infrastructură cloud dedicată special sistemelor avansate de AI. O proporție copleșitoare de 90% din această capacitate computațională totală este concentrată în doar două superputeri economice: Statele Unite ale Americii și China.

Această realitate adâncește un decalaj digital periculos între țările care dețin controlul asupra dezvoltării acestor instrumente și comunitățile care doar le utilizează. Adesea, statele din a doua categorie poartă o povară ecologică disproporționată, fiind direct afectate de degradarea mediului cauzată de extracția metalelor rare și de acumularea deșeurilor electronice rezultate din înlocuirea rapidă a echipamentelor vechi.

Impactul operațional real al inteligenței artificiale este modelat de doi factori esențiali: frecvența utilizării și modalitatea tehnică de execuție. Volumul de muncă computațională variază extrem de mult în funcție de tipul de sarcină solicitat de utilizatori. Generarea unui text simplu sau a unui fragment de cod necesită resurse incomparabil mai mici decât procesarea, crearea și redarea de imagini de înaltă rezoluție sau materiale video complexe.

De asemenea, arhitectura internă a modelelor alese joacă un rol determinant, deoarece fiecare sistem disponibil pe piață funcționează cu indicatori distincți de cost energetic și de mediu. Din acest motiv, autorii raportului solicită o transparență totală cu privire la datele climatice, solicitând ca raportarea consumului să devină o practică standard în industrie, atât la nivel general, cât și pentru fiecare tip de sarcină procesată în parte.

Pentru a preveni degradarea ireversibilă a resurselor naturale, experții propun o foaie de parcurs menită să asigure o dezvoltare durabilă. Aceasta are la bază principii fundamentale precum echitatea, cooperarea la nivel mondial, responsabilitatea extinsă pe întreg ciclul de viață al produselor și eficiența prin proiectare. Se propune o guvernanță riguroasă a întregului lanț valoric, controlând totul de la exploatarea minieră a materiilor prime până la reciclarea în siguranță a hardware-ului scos din uz.

Implementarea acestor măsuri devine urgentă în contextul în care guvernele din întreaga lume integrează rapid inteligența artificială în structurile publice. Cu toate acestea, abordările politice actuale par să ignore avertismentele climatice.

De exemplu, în Noua Zeelandă, autoritățile au implementat o strategie națională și un cadru de reglementare pentru serviciile publice inspirat din principiile de sustenabilitate ale OCDE. În ciuda acestui fapt, legislația locală nu impune nicio obligație de transparență referitoare la impactul de mediu și nicio instituție nu monitorizează emisiile sau consumul de curent al acestor tehnologii.

Într-o situație similară se află și Australia, unde serviciile publice folosesc instrumente avansate, cum este Bowerbird, un motor bazat pe învățare automată folosit de Arhiva Națională de Film și Sunet pentru transcrieri audio și video în masă. De asemenea, Departamentul pentru Afacerile Veteranilor testează sisteme AI pentru accelerarea procesării solicitărilor administrative.

Ambele state din regiune folosesc o strategie de reglementare superficială, de tip soft, bazată pe recomandări generale în loc de obligații ferme. Raportul ONU atrage atenția că această atitudine laxă riscă să ignore costurile ecologice masive, subliniind o concluzie fermă: "Mediul natural este fundamental pentru economie, cultură şi bunăstare şi trebuie să fie în centrul gândirii noastre. Este timpul să regândim strategia de inovare în domeniul inteligenţei artificiale şi să ne concentrăm asupra unui viitor tehnologic sustenabil".