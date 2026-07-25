Rusia ar putea lansa un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în următoarele 48 de ore și pregătește un nou val de mobilizare militară în această toamnă, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev susține că serviciile de informații au „informații clare” potrivit cărora Moscova încearcă să își suplimenteze efectivele pe fondul dificultăților întâmpinate pe front. Declarațiile au fost făcute în mesajul video adresat vineri seară națiunii, după o nouă zi de bombardamente rusești soldate cu cel puțin 15 morți.

Liderul ucrainean a afirmat că autoritățile de la Kiev au primit informații atât de la serviciile de informații, cât și de la partenerii internaționali privind pregătirea unui nou atac aerian de amploare.

„Și de la partenerii noştri că ruşii au pregătit rachete pentru un nou atac masiv asupra Ucrainei. Este posibil ca acest atac să aibă loc astăzi (vineri - n.r.): informaţiile preliminare indică faptul că va avea loc în următoarele 48 de ore. Vă rog să aveţi grijă de voi şi să acordaţi atenţie semnalelor de alarmă aeriană”, le-a transmis Zelenski ucrainenilor.

Avertismentul vine în contextul intensificării atacurilor ruse asupra mai multor regiuni din Ucraina și al menținerii unei presiuni constante asupra infrastructurii și centrelor urbane.

Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene dețin „informaţii clare” potrivit cărora Rusia pregătește pentru această toamnă un nou val de mobilizare, pe care l-a descris drept „unul destul de semnificativ”.

Potrivit președintelui ucrainean, această decizie ar demonstra că Moscova nu intenționează să revină la negocieri și încearcă să compenseze dificultățile întâmpinate pe front prin suplimentarea efectivelor militare.

„În acest moment, ruşii pierd pe front mai mulţi soldaţi decât recrutează, iar Putin intenţionează să intensifice atacurile şi să extindă acest război. Are nevoie de şi mai mulţi ruşi pentru a participa la asalturi. Trebuie să ne apărăm preventiv împotriva acestui lucru la toate nivelurile: pe front, prin sancţiunile noastre cu rază lungă, precum şi prin loviturile din sectorul energetic, prin diplomaţia noastră şi, desigur, prin comunicarea cu toţi cei care sunt capabili să susţină viaţa, care sunt capabili să aducă pacea mai aproape”, a arătat el

În discursul său, președintele ucrainean a vorbit și despre vizita în Ucraina a influenceriței americane Laura Loomer, apropiată de mișcarea MAGA și de președintele Donald Trump.

„În aceste zile se află în Ucraina Laura Loomer, o persoană apropiată, foarte apropiată de preşedintele Trump. Am discutat cu ea, iar Laura a văzut multe lucruri în Ucraina, atât în capitală, cât şi în afara acesteia: atât Mănăstirea Lavra, cât şi poporul nostru, precum şi tot ceea ce îndurăm în aceste vremuri”, a continuat el.

Președintele ucrainean a adăugat că speră ca Statele Unite să rămână în continuare un sprijin.

„Sper că America va rămâne alături de Ucraina şi în continuare şi că vom putea încheia acest război cu o pace demnă. Exact de asta avem nevoie. Ne pregătim pentru întâlnirea cu preşedintele Americii şi echipa sa. Mulţumesc Americii, mulţumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, a afirmat liderul de la Kiev.

În ultimele luni, armata ucraineană a reușit să încetinească înaintarea trupelor ruse și a intensificat atacurile asupra infrastructurii militare și industriale din interiorul Rusiei.

Ultima mobilizare parțială decretată de Moscova a avut loc în septembrie 2022, când aproximativ 300.000 de rezerviști au fost înrolați pentru a stabiliza frontul după contraofensivele ucrainene. Ulterior, autoritățile ruse au preferat recrutarea pe bază de voluntariat, oferind salarii ridicate și beneficii sociale pentru atragerea de noi militari.

În pofida acestor eforturi și a pierderilor suferite pe câmpul de luptă, armata rusă nu a reușit nici până în prezent să preia controlul complet asupra regiunii Donbas, obiectiv considerat prioritar încă de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei.