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Bucurie nebună după calificarea în Conference League. Președintele lui Dinamo City a aruncat cu banii

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Bucurie nebună după calificarea în Conference League. Președintele lui Dinamo City a aruncat cu baniiDinamo City / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele lui Dinamo City, Ardian Bardhi, a intrat în vestiar cu o pungă plină cu bancnote și le-a aruncat pe podea în fața jucătorilor după victoria cu 4-0 în fața formației letone FK Auda, rezultat care a dus echipa albaneză în play-off-ul Conference League.

Momentul, filmat și distribuit pe rețelele sociale, a avut loc joi, 13 august, la Elbasan Arena.

Bardhi, în vârstă de 55 de ani, a apărut în zona vestiarelor imediat după meci, vizibil entuziasmat. A intrat în încăpere cu o pungă de plastic neagră, iar după ce a desfăcut-o a scos mai multe teancuri de bancnote și le-a aruncat în mijlocul jucătorilor.

Fotbaliștii au ridicat banii, i-au fluturat și au continuat să sărbătorească alături de președintele clubului.

Dinamo City a întors rezultatul din tur

Dinamo City a avut nevoie de o revenire spectaculoasă pentru a trece de Auda. Albanezii pierduseră prima manșă, disputată pe 4 august în Letonia, cu 0-1.

În retur, disputat la Elbasan Arena pe 13 august, formația pregătită de Ilir Daja a marcat de patru ori. Eridon Qardaku a deschis scorul în minutul 36, iar Klevi Qefalija a înscris înainte de pauză.

Malomo Taofeek Ayodeji a făcut 3-0 în repriza secundă, iar David Fadairo a stabilit scorul final în minutul 78. Dinamo City s-a impus astfel cu 4-0 și a câștigat dubla cu 4-1 la general.

Rezultatul i-a asigurat echipei din Tirana calificarea în play-off-ul Conference League, unde urmează să întâlnească formația cipriotă Pafos.

O primă de 500.000 de euro pentru calificarea în grupe

Miza următoarei duble este importantă pentru clubul albanez. Potrivit informațiilor prezentate de presa din Albania și preluate în contextul calificării, Ardian Bardhi le-ar fi promis jucătorilor o primă totală de 500.000 de euro dacă Dinamo City ajunge în faza grupelor Conference League.

Bardhi conduce clubul din 2021 și a devenit cunoscut pentru primele acordate echipei după rezultatele importante. În decembrie 2024, de exemplu, președintele a oferit o recompensă de 10.000 de euro pentru echipă și staff după victoria cu Vllaznia.

Urmează dubla cu Pafos

Dinamo City va întâlni Pafos în play-off-ul Conference League. Prima partidă este programată în Albania, pe 20 august, iar returul în Cipru, pe 27 august, conform programului comunicat după stabilirea adversarilor.

Pafos vine după o confruntare cu RB Salzburg în preliminariile Europa League. În cazul în care nu va reuși să continue în competiția respectivă, formația cipriotă va evolua în play-off-ul Conference League.

Pentru Dinamo City, calificarea în grupele unei competiții europene ar reprezenta o premieră. Clubul, unul dintre cele mai titrate din fotbalul albanez, are 18 titluri de campioană și 15 Cupe ale Albaniei, însă nu a ajuns până acum în faza grupelor unei competiții europene.

Anul trecut, echipa din Tirana a fost eliminată în play-off-ul Conference League de polonezii de la Jagiellonia Białystok.

O calificare care poate aduce o premieră

Dinamo City mai are două meciuri până la o posibilă calificare în faza grupelor.

În timp ce victoria cu Auda a declanșat o sărbătoare neobișnuită în vestiar, dubla cu Pafos va decide dacă echipa albaneză poate transforma parcursul european din acest sezon într-o premieră pentru club.

 

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