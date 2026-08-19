Ministerul Dezvoltării anunță o nouă schimbare în modul în care vor fi estimate costurile proiectelor de construcții. Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor va include un sistem de indici de referință pentru investiții, destinat să ofere autorităților și sectorului privat repere unitare privind costurile și indicatorii tehnico-economici.

Potrivit ministerului, mecanismul va sta la baza unei baze naționale de date și a unor instrumente digitale prin care vor putea fi analizate și actualizate informațiile privind investițiile din construcții. Datele vor putea fi folosite pentru estimarea bugetelor, verificarea costurilor și evaluarea mai precisă a proiectelor.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că noul sistem va contribui la creșterea transparenței și predictibilității în domeniu. În cazul proiectelor finanțate din bani publici, autoritățile vor avea la dispoziție aceleași tipuri de repere atunci când stabilesc necesarul financiar, verifică estimările sau urmăresc evoluția cheltuielilor pe parcursul implementării.

Problema pe care ministerul încearcă să o rezolve este reprezentată, printre altele, de diferențele dintre metodele utilizate în prezent pentru calcularea costurilor. Fluctuațiile prețurilor materialelor și ale forței de muncă pot amplifica aceste diferențe, iar pentru proiecte similare pot apărea estimări foarte diferite.

Prin noul sistem prevăzut de Codul Urbanismului ar urma să fie centralizate informații despre costurile asociate mai multor tipuri de construcții și investiții, prețurile materialelor și lucrărilor, precum și indicatori privind performanța tehnică și economică. Baza de date va putea ține cont inclusiv de caracteristicile proiectelor, nivelul de complexitate și amplasarea acestora, factori care pot determina variații importante de cost.

Ministerul precizează însă că indicii nu vor înlocui proiectarea, evaluările tehnice sau analiza specifică fiecărei investiții. Ei vor funcționa ca instrumente de comparație și verificare, oferind un reper suplimentar pentru stabilirea valorilor estimate.

Sistemul ar urma să fie susținut de aplicații informatice pentru colectarea și prelucrarea datelor. Actualizarea periodică a informațiilor va permite compararea costurilor între diferite categorii de investiții și monitorizarea tendințelor din piața construcțiilor.

Beneficiile sunt vizate și pentru sectorul privat. Investitorii, proiectanții și constructorii ar putea utiliza datele pentru pregătirea bugetelor, verificarea fezabilității unor proiecte și evaluarea evoluției costurilor.

Cseke Attila susține că existența unor date comparabile la nivel național ar putea ajuta inclusiv la identificarea mai rapidă a diferențelor nejustificate între estimări și costurile rezultate ulterior din proiectare sau execuție.

Potrivit ministrului, obiectivul este ca deciziile privind investițiile să se bazeze pe informații verificabile și comparabile, fără ca noul mecanism să înlocuiască analiza tehnică necesară fiecărui proiect.