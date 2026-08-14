Cum va funcționa „acordul unic” din Codul Urbanismului

Cele mai noi informații despre felul în care va funcționa „acordul unic” din Codul Urbanismului au fost oferite de Ministerul Dezvoltării. Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) schimbă modul în care sunt obținute avizele necesare pentru autorizarea lucrărilor de construire, prin introducerea unui mecanism menit să reducă atât timpul de așteptare, cât și numărul etapelor administrative parcurse de solicitant.

Elementul central al noului sistem îl reprezintă Comisiile de acord unic, care vor funcționa obligatoriu în cadrul consiliilor județene, municipiilor și sectoarelor municipiului București, în structurile de specialitate coordonate de arhitectul-șef.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, explică faptul că documentațiile nu vor mai circula pe rând între instituții, ci vor fi transmise simultan către toate entitățile care trebuie să formuleze avize și acorduri.

Prin noul mecanism, solicitantul nu va mai trebui să gestioneze separat relația cu fiecare instituție sau furnizor de utilități. Documentația va fi analizată într-un cadru comun, în care sunt reuniți reprezentanții tuturor autorităților și entităților implicate în proces.

În comisie pot fi incluși specialiști ai administrației locale, reprezentanți ai operatorilor de utilități, instituții responsabile de prevenirea și stingerea incendiilor, protecția civilă și sănătatea populației, precum și alte autorități care trebuie să emită documente pentru proiectul respectiv.

Componența poate fi extinsă prin protocoale, astfel încât să fie incluși și alți avizatori prevăzuți de legislație.

Pentru autoritățile locale unde o astfel de comisie nu este înființată, atribuțiile acesteia pot fi preluate de Comisia de acord unic a consiliului județean, în baza unei convenții de colaborare.

Una dintre principalele modificări este eliminarea, pe cât posibil, a etapelor succesive. Documentația va ajunge concomitent la instituțiile competente, astfel încât acestea să poată lucra în paralel.

În cazul în care un avizator solicită modificări sau completări, acestea vor putea fi analizate și în raport cu cerințele celorlalte instituții implicate. După încheierea tuturor procedurilor și achitarea taxelor, comisia va emite acordul unic.

Potrivit ministrului Dezvoltării, noul sistem urmărește astfel să scurteze traseul administrativ al documentațiilor și să reducă interacțiunea directă a solicitantului cu numeroși avizatori.

Activitatea comisiilor se va desfășura, în mod obișnuit, online. Documentele vor putea fi depuse în format digital și vor trebui semnate cu semnătură electronică calificată.

Sistemul va fi integrat în Ghișeul unic național de autorizare a construcțiilor, însă până când această platformă va deveni operațională, administrațiile locale vor putea utiliza propriile soluții digitale sau comunicarea prin e-mail.

Comisiile vor avea caracter permanent. Reuniunile fizice la sediul primăriei sau al consiliului județean vor fi necesare doar în situațiile în care natura ori complexitatea proiectului justifică acest lucru.

Secretariatul va fi asigurat de structura aflată sub coordonarea arhitectului-șef, care va gestiona transmiterea documentațiilor către instituțiile avizatoare.

Introducerea acordului unic nu schimbă nivelul taxelor și tarifelor aferente avizelor. Acestea rămân cele stabilite de fiecare instituție emitentă, potrivit legislației aplicabile.

Plata va putea fi făcută centralizat prin Ghișeul.ro. Sumele vor fi colectate într-un cont unic și distribuite ulterior către instituțiile care au emis avizele și acordurile, în cel mult 24 de ore de la încasare.

În plus, consiliile județene și consiliile locale vor putea institui, în condițiile prevăzute de Codul fiscal, o taxă specială pentru emiterea acordului unic.

Noul mecanism este prezentat de Ministerul Dezvoltării ca o schimbare menită să transforme procesul de autorizare a construcțiilor într-unul mai coordonat, digitalizat și mai puțin dependent de deplasarea solicitantului între instituții.