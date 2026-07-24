Ucraina ar fi lovit în noaptea de 24 iulie mai multe centre logistice ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, în Sankt Petersburg, Tver și Simferopol, în Crimeea ocupată, potrivit informațiilor apărute în presa rusă și confirmărilor parțiale oferite de companie și autoritățile locale, potrivit Kyiv Independent.

Atacul este important deoarece vizează infrastructură logistică aflată la peste 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina și continuă seria de lovituri asupra facilităților Wildberries, pe care autoritățile de la Kiev le acuză că sprijină indirect armata rusă.

Canale rusești de Telegram au relatat că drone ucrainene au lovit un centru logistic Wildberries din parcul logistic „Utkin Zavod”, situat în localitatea Novosaratovka, la sud de Sankt Petersburg. Imaginile publicate pe rețelele sociale au surprins coloane dense de fum negru ridicându-se deasupra zonei.

Un al doilea atac a fost raportat asupra unui alt centru Wildberries din districtul Șușari, unde au fost observate, de asemenea, incendii și degajări importante de fum.

Guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, a confirmat că orașul a fost ținta unui atac cu drone și a declarat că au fost vizate „obiective de infrastructură civilă” situate pe autostrada Moskovskoe, fără a preciza inițial locațiile exacte.

Ulterior, guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat că depozitul Wildberries din Novosaratovka a fost lovit și a anunțat că trei persoane au fost rănite.

Serviciul de presă al Wildberries a transmis că activitatea centrelor logistice din Șușari și Utkin Zavod a fost suspendată temporar după atacuri.

În paralel, autoritățile au anunțat întârzieri pentru aproximativ 50 de zboruri pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, ca urmare a măsurilor de securitate adoptate în timpul atacului.

Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, este protejat de un sistem puternic de apărare antiaeriană și a fost rareori vizat în timpul războiului. În ultimele luni însă, dronele ucrainene au reușit să pătrundă mai frecvent în spațiul aerian al unor orașe considerate puternic apărate, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.

În cursul aceleiași nopți, imagini distribuite pe canale rusești de Telegram au arătat un incendiu puternic la un depozit Wildberries din Simferopol, principalul centru logistic al companiei pentru Peninsula Crimeea ocupată de Rusia.

Wildberries a confirmat ulterior că unul dintre depozitele sale din Simferopol a fost lovit, fără a oferi detalii privind amploarea pagubelor sau eventualele perturbări ale activității.

ژمارەیەک درۆنی ئۆکرانی خۆیان بە کۆگایەکی نەوت لە سانپترسبۆرگی رووسیادا دەکەن و دەیتەقێنێتەوە pic.twitter.com/uvJAVEW3YN — Kurdistan24 (@kurdistan24tv) July 24, 2026

Locuitori din orașul Tver au semnalat, de asemenea, un incendiu la un alt centru logistic Wildberries. Până în prezent, amploarea pagubelor produse acolo nu a fost confirmată oficial.

Atacul din 24 iulie vine după alte lovituri similare din ultimele zile. Potrivit informațiilor publicate anterior, un centru Wildberries din Voronej ar fi fost atacat în noaptea de 23 iulie, iar pe 22 iulie alte două depozite din regiunile Krasnodar și Stavropol au fost cuprinse de incendii după presupuse atacuri cu drone.

Analiști citați de presa internațională estimează că atacurile recente asupra infrastructurii logistice a companiei au provocat pagube de cel puțin 100 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

După un atac anterior, din 18 iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că aceste centre logistice sunt folosite pentru aprovizionarea armatei ruse.

„Acestea sunt facilități logistice rusești, mai exact depozite utilizate pentru furnizarea de materiale de război: echipamente de navigație, componente pentru producția de drone și alte bunuri destinate armatei ruse”, a declarat liderul ucrainean în discursul său de seară.

Wildberries comercializează pe platforma sa și produse cu utilizare militară, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț. Compania și fondatoarea sa, Tatiana Kim, se află sub incidența unor sancțiuni internaționale adoptate după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Este important de precizat că informațiile privind amploarea atacurilor și pagubele produse nu au putut fi verificate independent, iar armata ucraineană nu a comentat oficial incidentele până la momentul publicării.