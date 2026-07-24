Statele Unite și peste 15 țări aliate au acuzat un grup de hackeri susținut de statul rus că a compromis conturi de e-mail folosind o metodă de atac care nu necesita ca utilizatorii să acceseze un link sau să deschidă un fișier atașat, potrivit unei investigații Reuters și unei alerte comune emise de agenții de securitate cibernetică occidentale, potrivit Reuters.

Potrivit autorităților, campania de spionaj cibernetic a vizat inițial organizații din Ucraina, după care s-a extins către utilizatori din Statele Unite și alte state membre NATO. Specialiștii avertizează că tehnica folosită reprezintă o evoluție semnificativă a atacurilor de tip phishing și subliniază importanța actualizării rapide a sistemelor informatice.

Compania de securitate cibernetică Proofpoint a descris metoda drept un „half-click exploit”, o tehnică prin care vulnerabilitatea era declanșată în momentul în care utilizatorul deschidea un e-mail în platforma Zimbra Collaboration Suite, fără să fie necesar vreun clic pe linkuri sau atașamente.

Defecțiunea exploatată a fost între timp remediată printr-un update de securitate, însă autoritățile avertizează că organizațiile care nu și-au actualizat serverele rămân expuse riscului.

Într-o alertă tehnică de 31 de pagini, agenții de informații și securitate din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Țările de Jos, Danemarca, Cehia și alte state europene au atribuit atacurile grupării Laundry Bear, despre care susțin că acționează cu sprijinul statului rus.

Potrivit documentului, atacatorii au testat mai întâi tehnica asupra unor ținte din Ucraina, înainte de a o folosi împotriva unor organizații din țările NATO. Autoritățile consideră că obiectivul campaniei a fost colectarea de informații sensibile în scopuri de spionaj.

Ministrul britanic al securității, Dan Jarvis, a declarat că este „deosebit de îngrijorător” faptul că metoda a fost testată pe victime din Ucraina înainte de a fi utilizată împotriva membrilor Alianței Nord-Atlantice.

Autoritățile americane afirmă că Laundry Bear este una dintre mai multe grupări de hackeri care lucrează pentru serviciile de informații ruse.

Un rechizitoriu depus în această lună în Statele Unite leagă gruparea de compania rusă de securitate cibernetică Yutek-NN. Procurorii americani îl acuză pe directorul adjunct al firmei, Denis Obrezko, de infracțiuni informatice, după ce acesta a fost arestat anul trecut în Thailanda. El a pledat nevinovat.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii formulate de Reuters, iar compania Yutek-NN nu a transmis un punct de vedere. Moscova respinge în mod obișnuit acuzațiile privind implicarea în campanii de hacking.

Experții în securitate cibernetică consideră că acest tip de atac este mai dificil de detectat decât campaniile clasice de phishing, deoarece victima nu trebuie să întreprindă aproape nicio acțiune pentru ca sistemul să fie compromis.

Agențiile participante la alerta comună recomandă organizațiilor care utilizează Zimbra Collaboration Suite să instaleze imediat actualizările de securitate disponibile și, dacă nu pot face acest lucru, să folosească temporar alte aplicații pentru accesarea e-mailului, reducând astfel riscul unor noi compromiteri