România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

Astăzi, de la ora 12:00, vă așteptăm la o nouă ediție incendiară a podcastului Contrapunct! Jurnaliștii Mirel Curea, Dan Andronic și col. (r) SRI Tudor Păcuraru pun cap la cap piesele unui puzzle extrem de periculos pentru securitatea și stabilitatea României. Ne confruntăm cu un asalt pe mai multe fronturi, iar astăzi analizăm cine apasă cu adevărat pe trăgaci.

Subiectele zilei vor fi: Marele Atac Cibernetic: Cine a paralizat bazele de date ale statului? Discutăm dincolo de comunicatele oficiale: avem de-a face cu o operațiune din interior, o vulnerabilitate deliberată lăsată pe mâna grupurilor locale de interese, sau este o lovitură directă din partea hackerilor ruși? Mutarea PNL spre Progresism: Cum a ajuns Partidul Național Liberal, sub mandatul lui Ilie Bolojan, să vireze brusc către o platformă progresistă?

Descoperim jocurile de putere și alianțele care transformă radical un partid istoric. Evoluția frontului din Ucraina: Analizăm la rece cele mai recente și violente atacuri ale Rusiei din ultimele zile. Ce înseamnă această nouă ofensivă a Moscovei în regiune și cât de expusă este România? O discuție tăioasă, cu argumente grele și expertiză din interiorul sistemului.

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