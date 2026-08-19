Un incendiu a izbucnit miercuri, 19 august, la o hală situată vis-a-vis de Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, unde erau depozitate substanțe ușor inflamabile, inclusiv diluanți și solvenți. Focul a fost localizat de pompieri, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru persoanele aflate în zonă.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, la o hală parțial dezafectată de pe un amplasament care nu aparține rafinăriei. Flăcările au afectat și un TIR, precum și trei autoturisme. Nu au fost raportate victime.

Hala se află pe un amplasament situat vis-a-vis de poarta 3 de acces în Rafinăria Petrotel Lukoil, în zona străzii Mihai Bravu din Ploiești.

Inițial, pompierii au anunțat că incendiul se manifesta pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, cu degajări importante de fum. Ulterior, suprafața afectată a fost estimată la circa 1.500 de metri pătrați.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, în interiorul halei se aflau substanțe inflamabile. Printre acestea se numără diluanți și solvenți, ceea ce a impus intervenția unui număr important de echipaje.

La locul incendiului au fost mobilizate nouă autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SMURD.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii au continuat intervenția pentru lichidarea completă a focarelor și eliminarea riscului de reaprindere.

Din cauza incendiului, circulația pe strada Mihai Bravu din Ploiești a fost blocată temporar. Pentru avertizarea populației din zonă, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.

Deși incendiul s-a produs în imediata apropiere a Rafinăriei Petrotel Lukoil, hala în care a izbucnit focul nu aparține rafinăriei.

Informația este importantă în condițiile în care amplasamentul rafinăriei este unul industrial și include instalații și materiale cu potențial inflamabil.

Rafinăria Petrotel-Lukoil este în prezent oprită. Documentele publice ale transportatorului de țiței Conpet arată că activitatea rafinăriei nu a fost reluată după revizia planificată încheiată la 1 decembrie 2025, în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite.

În iunie 2026, Ministerul Energiei preciza că pentru reluarea activității era necesară o licență de derogare de la sancțiunile americane, iar situația rafinăriei a făcut obiectul unor demersuri pentru repornirea acesteia.

Până la această oră, autoritățile nu au raportat persoane rănite în urma incendiului. Pompierii continuă operațiunile pentru lichidarea focului, după ce acesta a fost localizat.

Cauza izbucnirii incendiului și valoarea eventualelor pagube urmează să fie stabilite după finalizarea intervenției și a verificărilor autorităților.