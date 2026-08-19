Autoritățile din Estonia anchetează un posibil act de sabotaj și o eventuală implicare a Rusiei după ce un incendiu a izbucnit la o clădire utilizată de compania de apărare Milrem Robotics, la Tallinn, în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit agenției Reuters.

Premierul estonian Kristen Michal a anunțat marți că suspecții au fost identificați, iar una dintre principalele piste investigate este legată de un posibil sabotaj rusesc.

Incendiul a afectat o companie care dezvoltă sisteme robotice și autonome utilizate în Ucraina. Ancheta este încă într-o fază incipientă, iar autoritățile estoniene nu au stabilit că Rusia s-ar afla în spatele incidentului. Procurorii analizează în continuare motivele și responsabilitatea celor identificați.

Premierul Kristen Michal a declarat că suspecții au fost identificați pe baza probelor strânse de Serviciul de Securitate Internă al Estoniei și de Prefectura de Nord.

Procurorul general Astrid Asi a confirmat că anchetatorii au solicitat instanței arestarea suspecților. Printre ipotezele analizate se află și posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat intenționat, ca parte a unui act de sabotaj.

„Încercările de a ne intimida sau de a ne submina securitatea nu vor avea succes. Ne vom proteja poporul și companiile prin orice mijloace necesare”, a transmis Michal.

Autoritățile nu au prezentat, deocamdată, dovezi publice care să demonstreze o legătură directă între suspecți și autoritățile ruse.

Estonia investighează posibilitatea unei implicări ruse, însă nu a atribuit oficial Moscovei incendiul. Ambasada Rusiei la Tallinn nu a răspuns imediat solicitării de comentarii din partea Reuters. Moscova a respins în trecut acuzațiile occidentale privind organizarea unor operațiuni clandestine de sabotaj în Europa.

Incidentul este urmărit cu atenție la Tallinn deoarece ținta este o companie din industria de apărare, într-un moment în care Estonia și celelalte state de pe flancul estic al NATO își consolidează capacitățile militare și infrastructura de securitate.

Milrem Robotics este o companie estoniană specializată în sisteme robotice și autonome pentru domeniul militar. Unul dintre principalele sale produse este THeMIS, un vehicul terestru fără pilot, modular, destinat unor misiuni precum logistica, recunoașterea, sprijinul trupelor și evacuarea răniților. Compania precizează că platforma este utilizată în Ucraina din 2022.

On Friday night, a building used by Estonian defence company Milrem Robotics was targeted in an arson attack. The suspects have been identified. One of the lines of investigation is a possible act of sabotage and the involvement of Russia. I thank the authorities for their swift… — Kristen Michal (@KristenMichalPM) August 18, 2026

THeMIS poate fi configurat pentru mai multe tipuri de misiuni, iar compania afirmă că platforma a fost deja utilizată în condiții de luptă în Ucraina. În funcție de configurație, vehiculul poate transporta echipamente, sprijini operațiuni de recunoaștere sau participa la misiuni de degajare a rutelor.

În iunie 2026, Milrem Robotics și compania olandeză VDL Defentec au inaugurat în Olanda o linie de producție pentru vehicule THeMIS. Primele vehicule fabricate acolo au fost predate guvernului olandez pentru a fi trimise ulterior Ucrainei.

Proiectul face parte dintr-un program finanțat de Țările de Jos, care prevede livrarea a peste 100 de vehicule THeMIS către Ucraina. Companiile au precizat că noua linie poate fi extinsă pentru a crește ritmul producției și al livrărilor.

Milrem a anunțat, de asemenea, în iunie, un parteneriat cu grupul francez CNIM Systèmes Industriels pentru integrarea unor soluții de recunoaștere și degajare a rutelor pe platforma THeMIS, după ce sisteme dezvoltate de cele două companii au fost deja livrate Ucrainei.

Autoritățile estoniene trebuie să stabilească acum dacă incendiul a fost provocat intenționat, care a fost motivul și dacă există o legătură între suspecți și o operațiune coordonată din exterior.

Deocamdată, Estonia investighează posibila implicare a Rusiei, fără să fi stabilit oficial responsabilitatea Moscovei. Cazul este cu atât mai sensibil cu cât Milrem Robotics face parte din industria europeană de apărare și furnizează sisteme fără pilot folosite de Ucraina.