Rusia redirecționează exporturile de petrol ale Kazahstanului din portul Ust-Luga, de la Marea Baltică, către Novorossiisk, la Marea Neagră, pentru a face loc propriilor livrări de țiței. Reuters precizează că măsura vine în contextul în care atacurile ucrainene cu drone au crescut riscurile pentru transporturile rusești din regiunea Mării Negre, iar unii armatori evită porturile rusești din zonă.

Kazahstanul exportă în prezent petrol atât prin Ust-Luga, cât și prin Novorossiisk, însă Moscova vrea ca volumele kazahe care tranzitează Rusia să fie direcționate către Marea Neagră începând de la sfârșitul lunii august.

Planul ar urma să rămână în vigoare cel puțin până la finalul lunii septembrie. Prin această mutare, Rusia ar putea folosi capacitatea disponibilă la Ust-Luga pentru propriile exporturi de țiței, în condițiile în care transporturile din porturile de la Marea Neagră sunt mai greu de organizat din cauza riscurilor de securitate.

Cel puțin două transporturi de țiței kazah KEBCO care trebuiau inițial încărcate la Ust-Luga la sfârșitul lunii august au fost mutate la Novorossiisk. Pentru luna septembrie nu sunt programate în prezent încărcări de KEBCO în portul baltic.

Redirecționarea petrolului kazah ar putea elibera la Ust-Luga o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi, care ar putea fi folosită pentru exporturile rusești. Potrivit surselor citate, numeroși armatori sunt reticenți să transporte petrol rusesc din porturile de la Marea Neagră.

Lipsa navelor disponibile a provocat și întârzieri la încărcare.

În cazul țițeiului kazah, riscurile sunt considerate mai mici, ceea ce face mai ușoară găsirea petrolierelor disponibile pentru transport. Ucraina s-a angajat să nu atace navele care transportă petrol nerusesc din porturile de la Marea Neagră.

Producătorii din Kazahstan susțin această variantă și din motive economice. Transporturile prin Marea Neagră sunt, în acest moment, mai profitabile decât cele realizate prin porturile de la Marea Baltică.

Cea mai mare parte a petrolului KEBCO este vândută rafinăriilor din zona Mediteranei sau este livrată rafinăriilor europene deținute de compania de stat kazahă KazMunayGas.

Ministerele Energiei din Rusia și Kazahstan nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.