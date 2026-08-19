Mulți se întreabă dacă mai are rost să prepari gem în casă atunci când nu ai fructe din grădină și trebuie să le cumperi din piață sau supermarket. Răspunsul depinde de tipul de fructe, de cantitate și de ceea ce contează mai mult pentru tine: prețul, gustul sau controlul asupra ingredientelor.

Pentru a vedea clar diferența, merită făcut un calcul realist, pe baza prețurilor din România.

În cazul gemului de caise sau piersici, cele mai rentabile variante, situația arată astfel: pentru aproximativ 1,5–1,8 kg de gem ai nevoie de 2 kg de fructe (16–24 lei), 1–1,2 kg de zahăr (6–8 lei), borcane și capace (6–10 lei) plus costurile minore cu energia și lămâia (2–3 lei). Totalul ajunge la 30–45 de lei. Asta înseamnă un cost de 7–11 lei pe un borcan de 370 g.

La prune, calculul este și mai avantajos, pentru că fructele sunt mai ieftine. În schimb, la căpșuni, zmeură sau afine, prețul fructelor crește semnificativ, iar diferența față de gemul din comerț se micșorează sau chiar dispare.

Prin comparație, un borcan de gem obișnuit din supermarket, de 370 g, costă între 10 și 16 lei. Variantele premium sau eco pot ajunge la 20–28 lei. Magiunul de prune este, de regulă, mai ieftin.

Din aceste cifre reiese o concluzie clară. Dacă folosești caise, piersici sau prune cumpărate în sezon și prepari o cantitate mai mare, gemul de casă iese mai ieftin sau cel mult la același preț cu cel din comerț. În plus, ai un produs cu gust mai puternic, fără conservanți și cu posibilitatea de a controla cantitatea de zahăr.

Situația se schimbă când vorbim despre fructe mai scumpe. La căpșuni sau fructe de pădure, costul de producție se apropie mult de prețul din magazin, iar efortul (curățat, fiert, sterilizat) nu mai este la fel de justificat din punct de vedere financiar.

Există însă și alte argumente în favoarea gemului făcut acasă. Mulți îl preferă tocmai pentru că știu exact ce conține, pot reduce zahărul sau pot combina fructe după gust. Pe de altă parte, dacă timpul este limitat și nu găsești plăcere în proces, varianta din comerț rămâne mai practică.

Concluzia este nuanțată. Merită să faci gem din fructe cumpărate atunci când alegi sortimente accesibile (caise, piersici, prune), lucrezi în sezon și prepari cantități rezonabile. În aceste condiții, economisești ceva bani și câștigi la calitate. Dacă însă folosești fructe scumpe sau nu ai timp, diferența de preț nu mai compensează efortul.