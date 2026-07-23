Parlamentul Rusiei a adoptat o nouă lege care introduce restricții severe pentru cetățenii ruși aflați în afara țării și urmăriți penal de autoritățile de la Moscova. Actul normativ, denumit de presa internațională „Legea trădătorilor”, prevede înghețarea conturilor bancare, limitarea dreptului de a dispune de bunuri și restricționarea accesului la serviciile consulare, potrivit Euronews. Legea a fost aprobată de Duma de Stat și va intra în vigoare imediat după promulgare, fără o perioadă de tranziție.

Potrivit noilor prevederi, cetățenii ruși care locuiesc în străinătate pentru a evita urmărirea penală în Rusia vor avea conturile bancare înghețate și nu vor mai putea vinde proprietăți sau autovehicule aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Autoritățile vor putea, de asemenea, să suspende licențe și acreditări, să blocheze accesul la aplicațiile bancare și să refuze acordarea serviciilor consulare.

Legea se aplică inclusiv persoanelor desemnate drept „agenți străini”, celor acuzate că au solicitat sancțiuni împotriva Rusiei sau celor cercetați pentru declarații privind integritatea teritorială a țării, pentru „discreditarea” armatei ori pentru colaborarea cu organizații declarate „indezirabile” de autoritățile ruse.

Înainte de votul din Parlament, președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a susținut că măsurile îi vizează pe cei care acționează împotriva intereselor statului rus.

„Este vorba despre cei care fac rău țării noastre. Despre extremiști, despre trădători ai patriei. Despre cei care, ani la rând, au încercat să facă totul pentru a ne distruge statul. Care justifică nazismul și îi insultă pe soldații și ofițerii noștri, în timp ce se ascund de pedeapsă în alte state”, a declarat Viaceslav Volodin.

Organizația pentru drepturile omului First Department consideră că efectele noii legislații echivalează cu o retragere de facto a drepturilor asociate cetățeniei.

„O persoană care a plecat din motive politice și a fost etichetată drept „persoană care se sustrage” va fi privată de cetățenie pe plan intern. Tot ce ține de Federația Rusă, bunuri, conturi, afaceri, servicii consulare, poate fi folosit împotriva sa, în timp ce ea însăși este practic privată de orice posibilitate de a utiliza aceste elemente în propriul interes”, arată organizația.

Potrivit proiectului independent pentru drepturile omului OVD Info, cele mai expuse riscurilor sunt persoanele incluse pe lista „agenților străini”, activiștii politici, jurnaliștii, avocații și membrii organizațiilor pe care autoritățile ruse le-au declarat „extremiste”.

Datele organizației arată că, până la sfârșitul anului 2025, cel puțin 1.299 de persoane au fost urmărite penal în Rusia pentru opoziția față de război, iar 373 dintre acestea se aflau încă în detenție.