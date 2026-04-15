Duma de Stat a Rusiei vrea să-i dea lui Putin puterea de a trimite armata peste hotare

Duma de Stat a Federației Ruse a aprobat în primă lectură un proiect de lege care permite utilizarea forțelor armate în afara țării pentru protejarea cetățenilor ruși. Documentul urmează să fie dezbătut în continuare, relatează Interfax.

Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat, pe 14 aprilie, în primă lectură, un proiect de lege care prevede posibilitatea utilizării formațiunilor armate în afara granițelor țării. Inițiativa oferă președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, dreptul de a decide astfel de acțiuni în scopul protejării cetățenilor ruși.

Documentul legislativ, înregistrat cu numărul 1181659-8, stabilește cadrul pentru intervenții în situații în care cetățenii Federației Ruse se confruntă cu măsuri coercitive aplicate de autorități sau instituții externe.

Conform notei explicative, inițiativa a fost elaborată pentru a proteja drepturile cetățenilor ruși în cazuri de arest, detenție sau urmărire penală. Aceste situații pot apărea în urma deciziilor luate de instanțe sau autorități din alte state ori de organisme internaționale.

Textul menționează că intervenția ar putea fi luată în considerare atunci când respectivele structuri acționează fără participarea Rusiei sau în baza unor competențe care nu derivă din tratate internaționale la care Federația Rusă este parte ori din rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU adoptate în temeiul capitolului VII din Carta ONU.

Legea actuală privind securitatea prevede deja că președintele poate lua măsuri pentru protejarea statului și a cetățenilor în situații în care acțiunile unor entități externe contravin intereselor Federației Ruse sau ordinii sale publice.

Noul proiect vine să detalieze aceste mecanisme și introduce explicit posibilitatea utilizării forțelor armate ca instrument de intervenție.

În cadrul dezbaterilor din plen, președintele Comitetului pentru Apărare, Andrei Kartapolov, a declarat că inițiativa este necesară în perioada actuală.

„Comitetul Dumei de Stat pentru Apărare susține conceptul proiectului de lege, deoarece reglementarea propusă va contribui la protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor ruși, la protejarea organizațiilor ruse împotriva ingerințelor ilegale externe, precum și la contracararea campaniei agresive de rusofobie, care continuă pe plan extern”, a afirmat acesta.

Adoptarea în primă lectură reprezintă prima etapă din procesul legislativ. Proiectul urmează să fie analizat și eventual modificat în a doua lectură, apoi supus votului final în a treia lectură.

Ulterior, acesta trebuie aprobat de Consiliul Federației și promulgat de președintele Federației Ruse pentru a intra în vigoare.