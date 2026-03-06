Personalul militar rus ajunge pentru prima dată la 2,39 milioane de persoane

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat un decret care stabilește efectivul total al Forțelor Armate ale Rusiei la 2.391.770 de persoane. Din această cifră, 1.502.604 sunt militari activi. Textul oficial al documentului a fost pus la dispoziție publicului pe portalul guvernamental de informații juridice, potrivit verstka.media.

Conform noului decret, efectivele autorizate ale Forțelor Armate Ruse vor crește cu aproximativ 2.000 de militari. Anterior, un document semnat de Vladimir Putin în septembrie 2024 fixa numărul total la 2.389.130, iar pentru prima dată cifra personalului militar activ a atins 1,5 milioane.

De la debutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, efectivele armatei au cunoscut o creștere semnificativă. Prima majorare importantă a fost în august 2022, când un decret a stabilit armata la 2.039.758 de militari, dintre care 1.150.628 erau militari activi – o creștere de aproximativ 137.000 față de anul precedent.

O nouă extindere a avut loc în decembrie 2023, când efectivele totale au ajuns la 2.209.130 de militari, iar numărul personalului militar activ a urcat la 1,32 milioane, marcând o creștere de circa 169.000 de soldați.

Astfel, între 2022 și 2026, armata rusă a adăugat aproximativ 350.000 de membri, inclusiv personal civil, ceea ce reprezintă o creștere de circa 30% față de nivelul inițial. În decembrie 2025 președintele rus Vladimir Putin a declarat că peste 400.000 de persoane s-au înrolat ca soldați contractuali în ultimul an.

Armata Populară de Eliberare (AEP) continuă să fie cea mai mare structură militară la nivel global în ceea ce privește numărul de militari activi. Începând cu mijlocul anilor 2010, Beijingul a inițiat reforme importante, reducând efectivele și concentrându-se pe modernizarea tehnologică a forțelor sale.

În 2013, estimările situau numărul militarilor activi ai AEP între 2,25 și 2,6 milioane. Două ani mai târziu, China a anunțat o reducere de 300.000 de membri ai personalului său militar.

Până în 2020, efectivele s-au stabilizat la aproximativ 2,185 milioane, iar în anii recenți cifra a rămas aproape constantă, în jurul a 2 milioane. Previziunile pentru perioada 2024–2026 indică un număr de aproximativ 2,035 milioane de militari activi, în timp ce rezervele ar putea atinge circa 510.000.

Potrivit celor mai recente estimări, potențialul militar al țărilor membreNATO depășește semnificativ capacitățile Rusiei. Alianța reunește 32 de state, iar efectivul total de militari activi se situează între 3,2 și 3,4 milioane.

Încă din 2014, țările NATO au început să-și extindă treptat forțele armate. În acel an, numărul soldaților activi era de aproximativ 3,23 milioane, iar până în 2022 acesta a urcat la circa 3,3 milioane. Proiecțiile pentru 2025–2026 indică 3,24–3,46 milioane militari, creșterea fiind determinată, printre altele, de temerile legate de o posibilă agresiune rusă în Europa, pe fondul conflictului din Ucraina.

Statele Unite continuă să reprezinte cea mai puternică componentă militară a NATO, cu aproximativ 1,3 milioane de soldați, urmate de Turcia, cu 350.000–450.000 de militari. Conform raportului Military Balance și datelor oficiale, rezervele combinate ale membrilor alianței se ridică la aproximativ 2,23 milioane de oameni.